Σήμερα η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις άρσεις ασυλίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για την πρόταση που θα κάνει στην Ολομέλεια για την άρση της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στην τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Επιτροπή, σε συνεδρίαση που έγινε λίγο πριν το Πάσχα, είχε αποφασίσει υπέρ της πρότασης για άρση της ασυλίας των άλλων 11 βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι αναφέρονταν στην δεύτερη δικογραφία. Η γενική εκτίμηση πάντως είναι ότι θα ακολουθηθεί η ίδια στάση και σε ό,τι αφορά τους δύο βουλευτές, οι υποθέσεις των οποίων θα εξεταστούν αύριο.

Υπ' αυτή την έννοια, την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει οριστικά για την άρση της ασυλίας και των 13 βουλευτών που αναφέρονται, δηλαδή των 11 της δεύτερης δικογραφίας και τους 2 της τρίτης.

Οι αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας θα γίνουν ξεχωριστές ψηφοφορίες για κάθε αναφερόμενο βουλευτή.

Ωστόσο, παρά το ότι οι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, φαίνεται ότι στο εσωτερικό της ΝΔ υπάρχει δυσαρέσκεια μεταξύ των βουλευτών για την άρση όλων των ασυλιών χωρίς να υπάρξει επί της ουσίας, κατά περίπτωση εξέταση της κάθε υπόθεσης. Μάλιστα αυτό θα ήταν και το βασικό θέμα στη συνεδρίαση της ΚΟ εάν αυτή γινόταν πριν τη συνεδρίαση της Τετάρτης, όπως ζητούσαν οι βουλευτές.

Μάλιστα, Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εκτίμηση του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, ότι ενδέχεται να υπάρξουν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, οι οποίες μάλιστα να οδηγήσουν ακόμη και σε ανατροπή της κυβέρνησης από τους ίδιους τους βουλευτές της.

Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι οι 15 βουλευτές της ΝΔ που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ρίξουν την κυβέρνηση, εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τους επιτρέψει να είναι ξανά υποψήφιοι. «Η κυβέρνηση μπορεί να χάσει τη δεδηλωμένη, ειδικά αν δεν τους αφήσει ο πρωθυπουργός να είναι ξανά υποψήφιοι» κατέληξε.