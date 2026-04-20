Αθανασίου σε Επιτροπή Δεοντολογίας: Δεν υπάρχει αδίκημα - Τι λέει στο υπόμνημα του ο Χατζηβασιλείου

Όσα ανέφερε ο Χαράλαμπος Αθανασίου στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής 

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αθανασίου σε Επιτροπή Δεοντολογίας: Δεν υπάρχει αδίκημα - Τι λέει στο υπόμνημα του ο Χατζηβασιλείου

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας ότι δεν υπάρχει αδίκημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αμφισβήτησε την αποστολή της δικογραφίας.
  • Ο Αθανασίου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, χωρίς όμως να έχει λάβει απόφαση.
  • Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, μέσω υπομνήματος, υποστηρίζει ότι ενήργησε εντός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και δεν σχετίζεται με παράνομες ενέργειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο Χατζηβασιλείου ζήτησε άρση της ασυλίας του για να κλείσει η υπόθεση και δήλωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ηθικής αυτουργίας.
  • Ο Χατζηβασιλείου εξέφρασε πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.
Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, με αντικείμενο την αναφορά των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου στην τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή πριν το Πάσχα.

Με υπόμνημα καταθέτει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ενώ στον χώρο βρίσκεται ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος επιλέγει να καταθέσει τις θέσεις του με φυσική παρουσία, όπως είχαν κάνει και ο Κώστας Τσιάρας με τον Νότη Μηταράκη κατά την προηγούμενη συνεδρίαση που εξέτασε τις άρσεις ασυλίας 11 ακόμη βουλευτών της ΝΔ.

Σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους πριν την έναρξη της διαδικασίας, ο κ. Αθανασίου τόνισε: «Πρώτα θα ανακοινώσω μέσα στη συνεδρίαση τι θα κάνω. Δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πως την έστειλε τη δικογραφία. Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Δεν νομίζω να έχει πολιτική χροιά η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κινηθεί και νομικά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει ακόμη τις αποφάσεις του.

Παράλληλα, στο υπόμνημα που απέστειλε στην Επιτροπή ο κ. Χατζηβασιλείου, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «κινήθηκα αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων και υποχρεώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη». Παράλληλα τονίζει ότι «προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν έχω ουδεμία σχέση με τις παράνομες ενέργειες που έχουν λάβει χώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις οποίες διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος», τονίζει ο κ. Χατζηβασιλείου και προσθέτει ότι «έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
