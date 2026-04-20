Επιτροπή Δεοντολογίας: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Τι υποστήριξαν οι δύο βουλευτές – Με υπόμνημα κατέθεσε ο κ. Χατζηβασιλείου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε ομόφωνα προς την Ολομέλεια τη άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για παρεμβάσεις σε επιδοτήσεις παραγωγών μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Οι δύο βουλευτές ζήτησαν ο ίδιοι την άρση της ασυλίας τους κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής.
  • Ο Χατζηβασιλείου κατέθεσε υπόμνημα όπου αρνείται την ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος και δηλώνει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
  • Ο Αθανασίου εμφανίστηκε αυτοπροσώπως και υποστήριξε ότι οι επικοινωνίες του με τη διοίκηση εμπίπτουν στα βουλευτικά καθήκοντα και δεν προκύπτει αδίκημα.
  • Η τελική απόφαση για την άρση ασυλίας των δύο βουλευτών θα ληφθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τετάρτη μαζί με άλλες υποθέσεις βουλευτών της ΝΔ.
Snapshot powered by AI

Ομόφωνη εισήγηση διατύπωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας προς την Ολομέλεια της Βουλής για τις άρσεις ασυλίας των δύο βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, σχετικά με την δικογραφία που αφορά παρεμβάσεις τους για επιδοτήσεις παραγωγών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο βουλευτές της ΝΔ, νωρίτερα, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ζήτησαν από την Επιτροπή να αρθεί η ασυλία τους.

Ειδικότερα, ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, απέστειλε υπόμνημα στην Επιτροπή, που δημοσιοποίησε και στο οποίο αναφέρει: «Δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου. Προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, με αφορμή μια πράξη που δεν συντελέστηκε […]. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Παρακαλώ όπως αποδεχθείτε αυτή τη δήλωση, προκειμένου να επιταχυνθεί η προβλεπόμενη διαδικασία».

Ο κ. Χατζηβασιλείου, στην δήλωση- υπόμνημα μίας σελίδας προς την Επιτροπή, αναφέρεται αναλυτικά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε για παραγωγό, επισημαίνοντας: «Κινήθηκα αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων και υποχρεώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη, ούτε στράφηκα εναντίον των συμφερόντων του Δημοσίου ή της ΕΕ».

Ο βουλευτής της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου, από την πλευρά του, επέλεξε να εμφανιστεί αυτοπρόσωπος στην Επιτροπή και ζήτησε και αυτός την άρση ασυλίας του. Κατά την προσέλευσή του και συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί πρώτα στην Επιτροπή σχετικά με το εισαγγελικό αίτημα, υπογραμμίζοντας όμως ότι από τα αναφερόμενα σε αυτόν δεν προκύπτει κάποιο αδίκημα. Απορώ, είπε, πώς στάλθηκε μια τέτοια δικογραφία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το να επικοινωνεί ένας βουλευτής με την Διοίκηση για υποθέσεις πολιτών, αυτό εμπίπτει στα βουλευτικά καθήκοντα.

Η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τους δύο βουλευτές θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για την οριστική απόφαση την ερχόμενη Τετάρτη, μαζί με τις άλλες υποθέσεις των 11 βουλευτών της ΝΔ, που η Επιτροπή, επίσης αποφάσισε να εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας τους, όπως και οι ίδιοι ζήτησαν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές σε ΠΑΣΟΚ: «Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός»

18:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Καββαδά: Ίδρυσε επιχείρηση αν και ήταν αξιωματικός της Αεροπορίας – Τι απαντά η κυβέρνηση

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Η στιγμή που 29χρονη παθαίνει αμόκ και παρασύρει πεζούς με το αυτοκίνητό της έπειτα από καβγά

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν ιρανικούς τρομοκρατικούς πυρήνες

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία ανοίγει τις πόρτες της στους μετανάστες: Νομιμοποιούνται 500.000 άτομα - Οι προϋποθέσεις

17:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Με καταθέσεις συγγενών τους προσπάθησαν να «χτίσουν» το άλλοθί τους οι κατηγορούμενοι

17:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρή πτώση 2,14% - Σε κλοιό πιέσεων οι μετοχές λόγω Ιράν - Ανέβηκαν 26 μετοχές

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι λέει ο 66χρονος λογιστής για την επικοινωνία του με την Μυρτώ τη μοιραία νύχτα

17:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γερμανία: Η τεχνητή νοημοσύνη κατακτά τα σχολεία - Eπιταχυντής μάθησης - O «χρυσός» κανόνας

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

17:50LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στην κουζίνα και «θα χορέψει στο ταψί» - Η ανάρτηση όλο νόημα

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Μόλις 3 πλοία πέρασαν σε 12 ώρες - Κάλλας: Επικίνδυνο προηγούμενο οι πληρωμές

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανίδα καμικάζι αυτοκτονίας στη Ρωσία με ουκρανική εντολή - Bίντεο από τη σύλληψη

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξετάζει θετικά να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο στη Ρωσία: Τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και πήγε... βόλτα στον κόσμο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά στο Ιράν

17:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Υπό πίεση η εκεχειρία - Το Ιράν δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για νέο γύρο διαπραγματεύσεων μετά την κατάσχεση πλοίου από τις ΗΠΑ

17:21LIFESTYLE

Επιστροφή στις ρίζες για την Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι στην Αίγυπτο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πόρνη ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο... Κατακρεουργήθηκαν χιλιάδες»: Τα εγκλήματα Ενετών και Σταυροφόρων τον Απρίλιο του 1204 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι λέει ο 66χρονος λογιστής για την επικοινωνία του με την Μυρτώ τη μοιραία νύχτα

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου τον έβγαλαν από την Αίθουσα Κρίσεων – Ήταν έξω φρενών στη διάρκεια της διάσωσης των πιλότων του F-15

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από την Αθήνα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, αυτοκίνητα και τάνκερς – Άνω του 1 δισ. η ζημιά

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πόρνη ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο... Κατακρεουργήθηκαν χιλιάδες»: Τα εγκλήματα Ενετών και Σταυροφόρων τον Απρίλιο του 1204 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργείται για διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα το 13χρονο κορίτσι που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ σε λεωφορείο - Της επιστράφηκε ακέραια

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μέσα σε κατάστημα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν προλάβαμε να της πούμε να μην καθίσει εκεί», λέει καθηγήτρια - Τι λέει η μητέρα της 13χρονης

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ