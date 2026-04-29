Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος του ΚΑΤ - Φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τετάρτης, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε όχημα επί της Λεωφόρου Κηφισίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου ΚΑΤ, όταν ξαφνικά καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το αυτοκίνητο, όπως φαίνεται και στις αποκλειστικές φωτογραφίες του Newsbomb προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς καθώς η κεντρική οδική αρτηρία βρισκόταν σε ώρα αιχμής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το αυτοκίνητο και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στην περιοχή μετέβησαν αστυνομικοί της Τροχαίας οι οποίοι προχώρησαν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας και κατεύθυναν τα διερχόμενα οχήματα ώστε να ομαλοποιηθεί σταδιακά η κίνηση. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη του αυτοκινήτου διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

