Μπορείς να τυφλωθείς ενώ κάνεις ντους - Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα λάθος

Η καθημερινή συνήθεια του ντους μπορεί να κρύβει κινδύνους, όπως διαπίστωσε η 19χρονη Γκρέις Τζάμισον. Κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Δομινικανή Δημοκρατία, ένα σπάνιο παράσιτο εισχώρησε στο μάτι της προκαλώντας σοβαρή μόλυνση και απώλεια όρασης σε ένα μάτι.

Η Γκρέις απολάμβανε τις διακοπές της όταν, ενώ έκανε ντους, ένας σπάνιος μικροοργανισμός, η ακανθαμοιβάδα, βρέθηκε κάτω από τους φακούς επαφής που φορούσε. Η ακανθαμοιβάδα είναι ένας μικροοργανισμός που ζει σε νερό, συμπεριλαμβανομένου του νερού της βρύσης και του ντους, και μπορεί να προκαλέσει την επιθετική μόλυνση acanthamoeba keratitis.

Σε ένα βίντεο στο TikTok με πάνω από έξι εκατομμύρια προβολές, η νεαρή γυναίκα εξηγεί ότι το νερό στη Δομινικανή Δημοκρατία δεν ήταν καθαρό και περιείχε το παράσιτο.

Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα δεν ήταν το ίδιο το νερό, αλλά η χρήση φακών επαφής κατά τη διάρκεια του ντους. Το παράσιτο παγιδεύτηκε κάτω από τους φακούς και άρχισε να πολλαπλασιάζεται, προκαλώντας σοβαρή μόλυνση και τελικά την απώλεια όρασης στο ένα της μάτι.

Μακρά και επίπονη θεραπεία

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι, παρά το γεγονός ότι η ακανθαμοιβάδα είναι σπάνια, είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγεται το ντους ή το μπάνιο με φακούς επαφής. Η μόλυνση προκαλεί έντονο πόνο στα μάτια, πονοκεφάλους, θόλωση της όρασης και, σε σοβαρές περιπτώσεις, τύφλωση.

Η θεραπεία είναι επίπονη και διαρκεί από έξι μήνες έως ένα χρόνο. Απαιτεί τη συχνή χρήση ειδικών οφθαλμικών σταγόνων, που περιέχουν απολυμαντικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται σε πισίνες, με εφαρμογή κάθε 30 έως 60 λεπτά για την εξόντωση του παράσιτου. Μετά τη θεραπεία, πιθανόν να χρειαστεί αντιμετώπιση των ουλών και άλλων βλαβών που προκλήθηκαν από τη μόλυνση.

Η περίπτωση της Γκρέις επισημαίνει τη σοβαρότητα της ακανθαμοιβάδας και την ανάγκη προσοχής στη χρήση φακών επαφής όταν υπάρχει επαφή με νερό.

Η σωστή ενημέρωση και η υιοθέτηση προληπτικών μέτρων μπορούν να αποτρέψουν αυτές τις σπάνιες αλλά σοβαρές λοιμώξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη απώλεια όρασης.