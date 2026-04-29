Ειδικοί συνιστούν να βάλεις ένα νόμισμα στην κατάψυξη: Το χρήσιμο κόλπο

Καθώς πλησιάζουν οι καλοκαιρινοί μήνες αρκετοί αρχίζουν ήδη να προετοιμάζονται για τις διακοπές τους, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα από το σπίτι τους. Έτσι, για να μάθει κάποιος αν κατά την απουσία του υπήρξε διακοπή ρεύματος ή μπλακάουτ που μπορεί να έχει επηρεάσει τα τρόφιμα που έχει στο ψυγείο του, υπάρχει ένα πολύ απλό κόλπο που θα τον βοηθήσει να το διαπιστώσει.

Ειδικοί συνιστούν το παρακάτω απλό κόλπο: πάρε ένα μικρό ποτήρι νερό, γέμισέ το μέχρι τη μέση και όταν το νερό έχει ήδη παγώσει, βάλε από πάνω ένα κέρμα. Αυτή η απλή κίνηση θα σου δείξει πολλά. Αν όταν επιστρέψεις το νόμισμα είναι στο ίδιο σημείο, όλα καλά -δεν υπήρξε διακοπή ρεύματος και κανένα τρόφιμο δεν επηρεάστηκε. Αν όμως το νόμισμα έχει αλλάξει θέση, έχει βυθιστεί μερικώς ή βρίσκεται στον πάτο του ποτηριού, υπάρχει πρόβλημα. Η ψυκτική αλυσίδα έχει διακοπεί για αρκετό χρόνο ώστε κάποια τρόφιμα να έχουν επηρεαστεί και να μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία σου και των γύρω σου.

