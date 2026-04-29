Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

Τα κίνητρα του Κουνάναν παραμένουν άγνωστα, ενώ ειδικοί θεωρούν ότι η δολοφονία σχετιζόταν με την επιθυμία του να γίνει διάσημος.

Ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας, Τζιάνι Βερσάτσε δολοφονήθηκε στην είσοδο της έπαυλής του, στο Μαϊάμι από τον Άντριου Κουνάναν, ο οποίος τον πυροβόλησε δύο φορές.

Κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει τα κίνητρά του και γιατί επέλεξε τον Βερσάτσε, όμως αποκαλύπτεται ότι πριν από τον σχεδιαστή μόδας, ο Κουνάναν είχε αφήσει μία σειρά από πτώματα, σε ένα κρεσέντο δολοφονιών τρεις μήνες νωρίτερα και ήταν στη λίστα των πιο καταζητούμενων εγκληματιών της χώρας.

Tουρίστες ποζάρουν για φωτογραφίες και διαβάζουν το μενού ενός εστιατορίου μπροστά από το The Villa Casa Casuarina, ένα boutique ξενοδοχείο που κάποτε ήταν η κατοικία του σχεδιαστή μόδας Τζιάνι Βερσάτσε στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα. (2017) AP/Jennifer Kay)\

Παρά την άμεση εξιχνίαση της δολοφονίας, ο Κουνάναν πήρε μαζί του στον τάφο μια εβδομάδα αργότερα, όταν, περικυκλωμένος από την αστυνομία, αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο μέτωπο σε μια πλωτή κατοικία στο Μαϊάμι Μπιτς, όπου είχε κρυφτεί. τα κίνητρα που τον οδήγησαν να πυροβολήσει μέχρι θανάτου τον Τζιάνι Βερσάτσε.

Λόγω της σημασίας του θύματος, η δολοφονία του Βερσάτσε έθεσε σε δεύτερη μοίρα τη σειρά δολοφονιών που είχε διαπράξει προηγουμένως ο Κουνάναν και που τον έβαλε στη λίστα με τους δέκα πιο καταζητούμενους εγκληματίες από το FBI.

Έφερε επίσης στο προσκήνιο ένα σκανδαλώδες στοιχείο: ο Κουνάναν θα μπορούσε να είχε συλληφθεί σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά η αστυνομία, είτε λόγω καθυστέρησης είτε λόγω αδυναμίας, δεν κατάφερε να το κάνει.

Επειδή το έγκλημα του Ιταλού σχεδιαστή μόδας ήταν το τελευταίο –και το πιο συγκλονιστικό– ενός άνδρα που είχε στο ενεργητικό του μια σειρά εγκλημάτων και άφηνε ίχνη παντού.

Ο Τζιάνι Βερσάτσε εμφανίζεται στην πασαρέλα μαζί με τα μοντέλα που τον χειροκροτούν, τη Ναόμι Κάμπελ (αριστερά) και τη Λίντα Εβαντζελίστα, στο τέλος της συλλογής prêt-à-porter Άνοιξη-Καλοκαίρι 1996 στο Μιλάνο. (1995) AP/Luca Bruno

Οι αφίσες αναζήτησης που εκτύπωσαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες έδειχναν τρεις φωτογραφίες του προσώπου του και ένα κείμενο που τον περιέγραφε τέλεια, αν και ανέφερε ότι «ενδέχεται να φοράει γυαλιά οράσεως. Είναι γνωστό ότι αλλάζει χρώμα μαλλιών και βάρος» και ότι «συχνά παρουσιάζεται ως πλούσιος».

Επιπλέον, ανέφερε το ακριβές ύψος του, το χρώμα των ματιών του, το φυσικό χρώμα των μαλλιών του και ακόμη και το τελευταίο γνωστό βάρος του. «Είναι οπλισμένος και εξαιρετικά επικίνδυνος», προειδοποιούσε επίσης με μεγαλύτερα γράμματα.

Τις ημέρες πριν τη δολοφονία του Βερσάτσε, οι αρχές είχαν λάβει κλήσεις από πολίτες που έλεγαν ότι τον είχαν δει και, περισσότερες από μία φορές, υποδείκνυαν το μέρος όπου βρισκόταν. Παρ' όλα αυτά, τους είχε ξεφύγει, ξανά και ξανά, ενώ άφηνε πίσω του ένα μονοπάτι από πτώματα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, γιατί είχε αρχίσει να σκοτώνει λιγότερο από τρεις μήνες πριν πυροβολήσει τον σχεδιαστή μόδας με βίαιο τρόπο, με χτυπήματα σφυριού. Αφού διέπραξε το πρώτο έγκλημα, δεν μπορούσε πλέον να σταματήσει.

Ένας αθεράπευτος ψεύτης

Γεννημένος τον Αύγουστο του 1969 στο Νάσιοναλ Σίτι της Καλιφόρνιας, μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια, ενώ στα αρχεία του ιδιωτικού σχολείου, όπου φοίτησε φυλάσσεται ένα τεστ που του αποδίδει δείκτη νοημοσύνης 147, που αντιστοιχεί σε «ανώτερη νοημοσύνη».

Ο Άντριου φαινόταν να έχει ένα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Ωστόσο, ο νεαρός είχε και τα ελαττώματά του, τα οποία ήταν επίσης πολύ εμφανή. Οι συμμαθητές του δεν άργησαν να ανακαλύψουν ότι ήταν ένας μεγάλος ψεύτης με τολμηρή φαντασία, ο οποίος διηγούνταν φανταστικές ιστορίες για την οικογένειά του και την προσωπική του ζωή, την οποία περιέγραφε ως περιτριγυρισμένη από πολυτέλειες και προνόμια. Σε όλους έλεγε ότι ήταν προορισμένος να κάνει μεγάλα πράγματα, ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου. Ήταν επίσης επιδέξιος στο να αλλάζει την εμφάνισή του, μια ικανότητα που αργότερα θα του χρησίμευε για να κρυφτεί από την αστυνομία και τους πράκτορες του FBI.

Η οικογενειακή ζωή του πήρε απρόσμενη τροπή όταν ο πατέρας του διέφυγε στις Φιλιππίνες, για να μην καταλήξει στη φυλακή κατηγορούμενος για κατάχρηση κεφαλαίων, κόβοντας κάθε δεσμό με τη σύζυγό του και τα 4 παιδιά τους.

Η πορεία του στη συνέχεια ήταν καταστροφική, έβγαζε τα προς το ζην περνώντας τις νύχτες του σε μπαρ και κλαμπ, προσεγγίζοντας πλούσιους πελάτες, ενώ άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών και διακίνηση.

Ήταν το 1996 και μόλις είχε κλείσει τα 27. Λίγα ή τίποτα δεν είχε απομείνει από εκείνον τον πολλά υποσχόμενο νεαρό.

Στις 27 Απριλίου 1997 άρχισε να σκοτώνει και δεν σταμάτησε ποτέ. Τρεις νεκροί με βίαιο τρόπο μέσα σε σχεδόν μία εβδομάδα. Τους σκότωσε με σφυριά, πυροβολώντας και πριονίζοντάς τους, πριν ξεφορτωθεί τα πτώματά τους

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Κουνάναν άφησε ίχνη στις σκηνές των εγκλημάτων του, όπως υπολείμματα DNA και δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ η αστυνομία βρήκε επίσης καταχωρήσεις για κοσμήματα των θυμάτων που είχαν ανταλλαχθεί με χρήματα σε διάφορα ενεχυροδανειστήρια.

Κατά την πώληση των κοσμημάτων έδωσε το πραγματικό του όνομα και οι περιγραφές των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων επέτρεψαν τη δημιουργία ενός σκίτσου.

Το FBI τον συμπεριέλαβε στη λίστα των πιο καταζητούμενων εγκληματιών των Ηνωμένων Πολιτειών και διένειμε αφίσες με το σκίτσο του σε όλη τη χώρα.

Παρά το ανθρωποκυνηγητό, σκότωσε ξανά, με τον αριθμό των θυμάτων να φτάνουν 4.

Μέχρι τη δολοφονία του Ιταλού σχεδιαστή, οι αναφορές στην αστυνομία ήταν πολλές, αλλά κάθε φορά κατάφερνε να διαφύγει, πριν φτάσουν.

Το πρωί της Τρίτης 15 Ιουλίου 1997, όπως κάθε μέρα, ο Τζιάνι Βερσάτσε βγήκε πολύ νωρίς από την έπαυλή του και περπάτησε μέχρι ένα καφέ όπου συνήθιζε να παίρνει το πρωινό του και να αγοράζει περιοδικά.

Επέστρεψε, επίσης με τα πόδια, στις 8.40 χωρίς να δώσει σημασία στον νεαρό άνδρα που στεκόταν στο πεζοδρόμιο απέναντι από αυτόν, ντυμένος με σορτς και μπλουζάκι, καπέλο του μπέιζμπολ και με ένα μικρό σακίδιο στον ώμο. Όταν ο σχεδιαστής βρισκόταν λίγα μέτρα από την πόρτα του σπιτιού του, μια γυναίκα, η Μέρσιχα Κολάκοβιτς, που πήγαινε την κόρη της στο σχολείο, είδε τον νεαρό άνδρα να διασχίζει τον δρόμο και να κατευθύνεται προς το μέρος του. Ήταν η μόνη μάρτυρας του εγκλήματος.

Ο δολοφόνος έφτασε δίπλα στον Βερσάτσε την ώρα που αυτός έβαζε το κλειδί στην κλειδαριά της σιδερένιας πόρτας της έπαυλης. Ο σχεδιαστής δεν μπόρεσε να τον δει, επειδή ο Κουνανάν τον πλησίασε από πίσω και, χωρίς να πει λέξη, έβγαλε το πιστόλι και τον πυροβόλησε δύο φορές.

Μια σφαίρα τον χτύπησε στο λαιμό, η άλλη στο κεφάλι του. Τον πυροβόλησε από τόσο κοντά που η κάννη του όπλου αποτυπώθηκε στο δέρμα του θύματος.

Ο Τζιάνι Βερσάτσε πέθανε από εγκεφαλική νέκρωση, αν και η καρδιά του συνέχιζε να χτυπάει στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Αφού διέπραξε τη δολοφονία, ο Άντριου Κουνάναν έφυγε τρέχοντας. Όταν έφτασε η αστυνομία, είχε εξαφανιστεί. Τότε ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση για να τον βρουν και να τον συλλάβουν.

Τον εντόπισαν οκτώ ημέρες αργότερα, στις 23 Ιουλίου, κρυμμένο σε μια πλωτή κατοικία στο Μαϊάμι Μπιτς που χρησιμοποιούσε ως καταφύγιο. Τον περικύκλωσαν και τον προέτρεψαν να παραδοθεί. Ως μοναδική απάντηση, ο κατά συρροή δολοφόνος αυτοκτόνησε με πυροβολισμό στο μέτωπο.

Με τον θάνατό του, σκότωσε επίσης κάθε πιθανότητα για την αλήθεια και τους λόγους που τον οδήγησαν στη δολοφονία.

Η σκεπασμένη σορός του ύποπτου κατά συρροή δολοφόνου Άντριου Κουνάναν φαίνεται ανάμεσα από φοίνικες, καθώς μεταφέρεται από μια πλωτή κατοικία στο Μαϊάμι Μπιτς την Πέμπτη, 24 Ιουλίου 1997. Ο 27χρονος Κουνάναν, ο οποίος πέθανε σε μια φαινομενική αυτοκτονία, είχε αναρριχηθεί στην κορυφή της λίστας των πιο καταζητούμενων του FBI ως ο κύριος ύποπτος για τις δολοφονίες του σχεδιαστή Τζιάνι Βερσάτσε και τεσσάρων άλλων ανθρώπων AP/Hans Deryk

Αυτός που διατύπωσε την πιο τεκμηριωμένη υπόθεση –και μόνο για το έγκλημα του σχεδιαστή μόδας– ήταν ο Μπιλ Χάγκμαϊερ, επικεφαλής της μονάδας του FBI που ασχολείται με την παιδική κακοποίηση και τους κατά συρροή δολοφόνους.

«Αν και ο Βερσάτσε δεν ήταν «προσωπικά συμβολικός», ήταν ο πλούσιος, με μια επιτυχημένη ζωή και μια δημόσια αποδοχή που ο Άντριου Κουνάναν δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει», είπε και τον συνέκρινε με τον Τζον Χίνκλεϊ, τον άνδρα που είχε προσπαθήσει να δολοφονήσει τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν: «Η μόνη πιθανότητα που είχε να γίνει διάσημος ήταν μέσω του ίδιου τρόπου που προσπάθησε ο Τζον Χίνκλεϊ», δήλωσε.