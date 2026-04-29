Κάλυμνος: Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενης σε σούπερ μάρκετ - Ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας

Το περιστατικό αναδεικνύει γενικότερα προβλήματα στην εργασιακή ασφάλεια στον χώρο αυτό.

Eργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην Κάλυμνο, την Παρασκευή 24 Απριλίου, με μια εργαζόμενη να τραυματίζεται βαριά στο χέρι της κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Σύμφωνα με καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Βόρειας Δωδεκανήσου, η εργαζόμενη είχε προσληφθεί ως ταμίας, ωστόσο κλήθηκε να εργαστεί στο τμήμα του κρεοπωλείου χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση. Κατά τη χρήση μηχανής κιμά, τραυματίστηκε σοβαρά, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου και σοβαρές κακώσεις σε άλλα δύο.

Σύμφωνα με το palmoskalymnou.gr, το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ το Εργατικό Κέντρο κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα, καταγγέλλοντας εντατικοποίηση της εργασίας και ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Το Εργατικό Κέντρο ζητά άμεση διερεύνηση του περιστατικού και λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν αλλά για ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τις ελλείψεις στην εργασιακή ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης