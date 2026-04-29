Θεσσαλονίκη: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ - Εγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, στο φανάρι της Αγχιάλου στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών.

Μια 45χρονη γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά της, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να βγει από την άμορφη μάζα σιδερικών, στην οποία μετατράπηκε το ΙΧ που οδηγούσε, μετά την μετωπική σύγκρουση με νταλίκα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν την γυναίκα με χρήση διασωστικής σειράς.

Η 45χρονη διακομίσθηκε έχοντας τις αισθήσεις της σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.