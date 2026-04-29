Κολωνός - Αυτοκτονία διευθύντριας: Έρευνα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης -Τι απαντά για το «bullying»

«Με βάση τις πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις που έχουν συλλεχθεί, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα ιδιαίτερα βεβαρυμένου εργασιακού περιβάλλοντος»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

  • Η διευθύντρια σχολείου στον Κολωνό αυτοκτόνησε πέφτοντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου κατοικούσε.
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής δεν διαπίστωσε μέχρι στιγμής έντονο εργασιακό στρες, αλλά διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση.
  • Ο σύζυγος και συγγενικά πρόσωπα της άτυχης γυναίκας κατήγγειλαν πιέσεις και bullying από συναδέλφους και τον σύλλογο γονέων.
  • Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τη διερεύνηση πιθανών ευθυνών ή αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας της.
  • Οι μαρτυρίες από το επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον θεωρούνται κρίσιμες για την κατανόηση των αιτιών της τραγωδίας.
Σοκ προκαλεί η τραγική υπόθεση της διευθύντριας σχολείου στον Κολωνό, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, πέφτοντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να ξύπνησε το πρωί και, αντί να μεταβεί στο σχολείο, ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό, με τον θάνατό της να είναι ακαριαίος. Το σχολείο στο οποίο υπηρετούσε βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της.

Από την πρώτη στιγμή, ο σύζυγος της γυναίκας έκανε λόγο για εξαιρετικά πιεστικό εργασιακό περιβάλλον, με την ίδια να είχε πει πως Σύλλογος Γονέων και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, ήθελαν να «την πάνε στον Εισαγγελέα». Ωστόσο, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, «με βάση τις πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις που έχουν συλλεχθεί, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα ιδιαίτερα βεβαρυμένου εργασιακού περιβάλλοντος».

Σε κάθε περίπτωση, για την υπόθεση διατάχθηκε και θα διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση.

Η απάντηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Σε ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τη θέση της αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας της.

Όπως τονίζεται, «με βάση τις πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις που έχουν συλλεχθεί, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα ιδιαίτερα βεβαρυμένου εργασιακού περιβάλλοντος». Ωστόσο, επισημαίνεται ότι έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διερευνηθεί κάθε πιθανότητα ύπαρξης ευθυνών ή και αξιόποινων πράξεων.

«Ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της διευθύντριας του 57ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών για την απώλειά της. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις που έχουμε συλλέξει, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα ιδιαίτερα βεβαρυμένου εργασιακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, προκειμένου να διερευνηθεί κάθε πιθανότητα ύπαρξης ευθυνών ή και αξιόποινων πράξεων, έχει διαταχθεί από την Α’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης».

Στο «μικροσκόπιο» οι καταγγελίες για πιέσεις

Την ίδια ώρα, συγγενικά πρόσωπα της άτυχης γυναίκας αφήνουν σαφείς αιχμές για τις συνθήκες που αντιμετώπιζε στο επαγγελματικό της περιβάλλον.

Ο ανιψιός της ανέφερε πως «κάτι σαν bullying γινόταν στη διευθύντρια», προσθέτοντας ότι τα πάντα θα διερευνηθούν ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες.

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος υποστήριξε ότι η γυναίκα δεχόταν έντονη πίεση από συναδέλφους και τον σύλλογο γονέων, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που διαρκούσε επί χρόνια. «Είναι δύσκολη στιγμή. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από δασκάλους και τον σύλλογο γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της», ανέφερε, τονίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά για την απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της ημέρας: «Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Απέπνευσε με τη μία, μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο».

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τις μαρτυρίες συγγενών και προσώπων από το επαγγελματικό περιβάλλον της εκλιπούσας να θεωρούνται κρίσιμες για την κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία.

