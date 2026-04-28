Θρίλερ στον Κολωνό: Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου στον Κολωνό, όταν διευθύντρια δημοτικού σχολείο, έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Η γυναίκα φέρεται να ξύπνησε το πρωί της Τρίτης και αντί να πάει στο σχολείο, ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διέμενε και έπεσε στο κενό. Το σχολείο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιστατικό, ωστόσο «κλειδί» αναμένεται να αποτελέσουν οι μαρτυρίες των στενών συγγενικών της προσώπων που κάνουν λόγο μέχρι και για bullying που φαίνεται να δεχόταν η άτυχη γυναίκα.

Συγκεκριμένα ο ανιψιός της γυναίκας ανέφερε: «Από ό,τι μάθαμε και από τον θείο και από άλλους στη γειτονιά, κάτι σαν bullying γινόταν στη διευθύντρια.

Περαιτέρω δεν ξέρουμε, θα ψαχτούν όλα και θα μάθουμε πιο αναλυτικά». Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Έτσι όπως μας είπαν, έγινε το πρωί και ήταν μάλλον ακαριαίος ο θάνατος».

«Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο»

Ο σύζυγός της αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βίωνε η γυναίκα. Τόνισε, μάλιστα, ότι δε θα το αφήσει έτσι και θα κινηθεί νομικά για να αποδοθούν ευθύνες.

«Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από δασκάλους και τον σύλλογο γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω... [...]

Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Απέπνευσε με τη μία, μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Χρόνια το βίωνε αυτό», δήλωσε ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας.

