Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος σε οικοδομή έπειτα από πτώση
Ο άνδρας έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία σημειώθηκε στο Αγρίνιο το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Απριλίου, όταν ένας 67χρονος άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Σχόλια
