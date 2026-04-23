Τραγωδία στη Μύκονο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην περιοχή του νεκροταφείου
Ο άνδρας ήταν κάτοικος Μυκόνου και ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί των Ανέμων
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 53χρονος άνδρας στην περιοχή του νεκροταφείου στο Μαράθι της Μυκόνου.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr ο άνδρας, ο οποίος ήταν κάτοικος Μυκόνου και ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί των Ανέμων, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.
Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
