Χαϊδάρι: Εκτός κινδύνου η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της -Παραμένει σε καταστολή

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της 13χρονης μαθήτριας που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της πολύωρης χειρουργικής επέμβασης η ανήλικη υπέστη επανειλημμένες ανακοπές, ενώ κρίσιμη ήταν και η μάχη που δόθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασής της, η 13χρονη παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή, με τους γιατρούς να αναμένουν τα αποτελέσματα νέων εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της εικόνα.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική ιατρική προσπάθεια, με την πορεία της υγείας της να εξελίσσεται σταδιακά και με προσοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4), όταν η μαθήτρια αισθάνθηκε ζάλη, γλίστρησε στο κάγκελο και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ εκπαιδευτικοί και η σχολική νοσηλεύτρια της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστών.

