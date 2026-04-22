Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την υγεία της 13χρονης μαθήτριας που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου του Χαϊδαρίου – Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το πώς συνέβη το περιστατικό

Newsbomb

Μαθήτρια 13 ετών έχασε την ισορροπία της από μπαλκόνι και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύ κρίσιμες παραμένουν οι επόμενες ώρες για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Παίδων.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συγκεντρώσει σημαντικές καταθέσεις και φαίνεται να διαμορφώνουν μία σαφή εικόνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το συμβάν έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η 13χρονη, ενώ συνομιλούσε με συμμαθητές και φίλες της, βρέθηκε στο κενό χωρίς να προλάβει κανείς να αντιδράσει.

Συμμαθήτριές της αναφέρουν ότι η 13χρονη πάτησε το πόδι της πάνω στο κάγκελο και στη συνέχεια έπεσε με το κεφάλι.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το θλιβερό συμβάν παραμένουν υπό διερεύνηση. Ωστόσο, από τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί, η Αστυνομία φαίνεται να αποκλείει τεχνικό πρόβλημα ή γλίστρημα, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR.

Η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι δεν υπήρξε κάποιο κατασκευαστικό ζήτημα και ότι το περιστατικό συνέβη πολύ γρήγορα, ενώ, υπογράμμισε πως υπάρχουν ήδη μάρτυρες που έχουν καταθέσει στις Αρχές.

Η 13χρονη νοσηλεύεται σε καταστολή και διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εγκεφαλικό οίδημα, το οποίο απασχολεί έντονα τους γιατρούς.

«Κουράγιο στους γονείς, έχουν δρόμο μπροστά τους… Το παιδί μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία από το Αττικό βαριά τραυματισμένο και διασωληνωμένο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στη βάση του κεφαλιού, αιμοθώρακα, κατάγματα στη λεκάνη, πάρα πολύ σοβαρά. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο», τόνισε αρχικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί. Οφείλεται σε αυτή την καταπληκτική χειρουργική ομάδα που έδωσε μάχη. Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο, αφού επανέρχονταν. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα. Το κορίτσι βγήκε ζωντανό, τώρα είναι σε καταστολή, είμαστε αισιόδοξοι», επεσήμανε ακόμη ο κ. Γιαννάκος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
