Χαϊδάρι: Η τιτάνια προσπάθεια να σωθεί η 13χρονη – Πάθαινε συνεχώς ανακοπές μέσα στο χειρουργείο

Μαθήτρια 13 ετών έχασε την ισορροπία της από μπαλκόνι και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Snapshot Οι γιατροί επανέφεραν τέσσερις φορές στη ζωή τη 13χρονη μέσα στο χειρουργείο με ΚΑΡΠΑ μετά από σοβαρά τραύματα από πτώση.

Η 13χρονη διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αγία Σοφία, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα.

Η διευθύντρια του σχολείου διέψευσε κατασκευαστικά προβλήματα στο κτήριο και επιβεβαίωσε την άμεση ανταπόκριση της νοσηλεύτριας και του ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια της πτώσης, ενώ η διευθύντρια απέκλεισε σενάρια ότι η κουπαστή κατέρρευσε ή ότι υπήρχε κατασκευαστικό πρόβλημα.

Την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών να σώσουν τη 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου Γυμνάσιου Χαϊδαρίου, περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο MEGA.

«Κουράγιο στους γονείς, έχουν δρόμο μπροστά τους… Το παιδί μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία από το Αττικό βαριά τραυματισμένο και διασωληνωμένο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στη βάση του κεφαλιού, αιμοθώρακα, κατάγματα στη λεκάνη, πάρα πολύ σοβαρά. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο», τόνισε αρχικά.

«Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί. Οφείλεται σε αυτή την καταπληκτική χειρουργική ομάδα που έδωσε μάχη. Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο, αφού επανέρχονταν. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα. Το κορίτσι βγήκε ζωντανό, τώρα είναι σε καταστολή, είμαστε αισιόδοξοι», επεσήμανε ακόμη ο κ. Γιαννάκος.

Διαψεύδει τα σενάρια για κατασκευαστικό πρόβλημα η διευθύντρια του σχολείου

Η διευθύντρια του σχολείου όπου σημειώθηκε το ατύχημα με τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι, διαψεύδει ότι υπήρχε κατασκευαστικό πρόβλημα στο κτήριο, σημειώνοντας πως δεν τίθεται ζήτημα κατασκευής, ενώ, υπογράμμισε πως έφτασε άμεσα στο σημείο η νοσηλεύτρια του σχολείου και στη συνέχεια το ΕΚΑΒ.

«Την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Έπεσε με το κεφάλι», είπε η διευθύντρια.

Σχετικά με το το κορίτσι είχε τις αισθήσεις του, η διευθύντρια απάντησε: «Απ’ ό,τι φάνηκε, όχι, μου είπε η νοσηλεύτρια».

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν επάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Υπάρχει μαντράκι, προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση εδώ κάτι κατασκευαστικό να έχει συμβεί», προσέθεσε.

