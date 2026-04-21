Χαϊδάρι: «Υπάρχει προστατευτική κουπαστή στο σημείο» λέει η διευθύντρια του σχολείου της 13χρονης

Snapshot Η διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου διέψευσε τα σενάρια για κατασκευαστικό πρόβλημα στο κτίριο και επιβεβαίωσε ότι υπάρχει προστατευτική κουπαστή στο σημείο του ατυχήματος.

Η 13χρονη μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και η νοσηλεύτρια του σχολείου, καθώς και το ΕΚΑΒ, παρενέβησαν άμεσα.

Η μαθήτρια δεν είχε τις αισθήσεις της μετά την πτώση, σύμφωνα με την ενημέρωση της νοσηλεύτριας.

Το σχολείο ενημέρωσε τους μαθητές ότι ψυχολόγοι είναι διαθέσιμοι για υποστήριξη σε όποιον το χρειαστεί μετά το συμβάν.

Διαψεύδει τα σενάρια που κάνουν λόγο για κατασκευαστικό πρόβλημα του κτιρίου του 7ου Γυμνάσιου Χαϊδαρίου, η διευθύντρια του σχολείου, όπου σημειώθηκε το ατύχημα με τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι.

Η διευθύντρια, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» επεσήμανε ότι δεν τίθεται ζήτημα κατασκευής και αναφέρθηκε και στις πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα, όπου, όπως υποστήριξε, έφτασε άμεσα στο σημείο η νοσηλεύτρια του σχολείου και στη συνέχεια το ΕΚΑΒ.

«Την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Έπεσε με το κεφάλι», είπε η διευθύντρια.

Σχετικά με το το κορίτσι είχε τις αισθήσεις του, η διευθύντρια απάντησε: «Απ’ ό,τι φάνηκε, όχι, μου είπε η νοσηλεύτρια».

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν επάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Υπάρχει μαντράκι, προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση εδώ κάτι κατασκευαστικό να έχει συμβεί», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του σχολείου

Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής, έγινε γνωστό στα παιδιά ότι μπορούν, αν το επιθυμούν, να απευθύνονται σε ψυχολόγους που βρίσκονται στο σχολείο για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

«Θα ξεκινήσουμε κανονικά, όπως είπα, και σήμερα. Θα υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι, αν χρειάζεστε οτιδήποτε, θα μιλήσετε με τους καθηγητές σας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ψυχολόγοι θα βρίσκονται εδώ όποιος χρειάζεται κάτι, να μιλήσει. Είναι πολύ ωραίο να βγάζουμε από μέσα μας ό,τι μας στεναχωρεί» αναφέρει η ανακοίνωση που έγινε κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής στο σχολείο.

«Κανονικά ό,τι χρειάζεστε και από τους καθηγητές είναι εδώ να τους ενοχλείτε. Είναι πολύ ωραίο μαζί να το μοιραζόμαστε. Όποιο παιδί χρειάζεται κάτι να έρχεται πάνω. Εύχομαι γρήγορα να συνέλθουμε από αυτό. Ξανά λέω προσευχόμαστε όλοι για τη συμμαθήτριά σας και ευχόμαστε το καλύτερο. Αν έχω κάποιο νεότερο θα σας ενημερώσω», προστίθεται στην ανακοίνωση.

