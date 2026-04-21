Χαϊδάρι: «Υπάρχει προστατευτική κουπαστή στο σημείο» λέει η διευθύντρια του σχολείου της 13χρονης

Όσα υποστήριξε η διευθύντρια του σχολείου, όπου σημειώθηκε το ατύχημα με τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι

  • Η διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου διέψευσε τα σενάρια για κατασκευαστικό πρόβλημα στο κτίριο και επιβεβαίωσε ότι υπάρχει προστατευτική κουπαστή στο σημείο του ατυχήματος.
  • Η 13χρονη μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και η νοσηλεύτρια του σχολείου, καθώς και το ΕΚΑΒ, παρενέβησαν άμεσα.
  • Η μαθήτρια δεν είχε τις αισθήσεις της μετά την πτώση, σύμφωνα με την ενημέρωση της νοσηλεύτριας.
  • Το σχολείο ενημέρωσε τους μαθητές ότι ψυχολόγοι είναι διαθέσιμοι για υποστήριξη σε όποιον το χρειαστεί μετά το συμβάν.
Διαψεύδει τα σενάρια που κάνουν λόγο για κατασκευαστικό πρόβλημα του κτιρίου του 7ου Γυμνάσιου Χαϊδαρίου, η διευθύντρια του σχολείου, όπου σημειώθηκε το ατύχημα με τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι.

Η διευθύντρια, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» επεσήμανε ότι δεν τίθεται ζήτημα κατασκευής και αναφέρθηκε και στις πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα, όπου, όπως υποστήριξε, έφτασε άμεσα στο σημείο η νοσηλεύτρια του σχολείου και στη συνέχεια το ΕΚΑΒ.

«Την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Έπεσε με το κεφάλι», είπε η διευθύντρια.

Σχετικά με το το κορίτσι είχε τις αισθήσεις του, η διευθύντρια απάντησε: «Απ’ ό,τι φάνηκε, όχι, μου είπε η νοσηλεύτρια».

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν επάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Υπάρχει μαντράκι, προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση εδώ κάτι κατασκευαστικό να έχει συμβεί», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του σχολείου

Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής, έγινε γνωστό στα παιδιά ότι μπορούν, αν το επιθυμούν, να απευθύνονται σε ψυχολόγους που βρίσκονται στο σχολείο για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

«Θα ξεκινήσουμε κανονικά, όπως είπα, και σήμερα. Θα υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι, αν χρειάζεστε οτιδήποτε, θα μιλήσετε με τους καθηγητές σας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ψυχολόγοι θα βρίσκονται εδώ όποιος χρειάζεται κάτι, να μιλήσει. Είναι πολύ ωραίο να βγάζουμε από μέσα μας ό,τι μας στεναχωρεί» αναφέρει η ανακοίνωση που έγινε κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής στο σχολείο.

«Κανονικά ό,τι χρειάζεστε και από τους καθηγητές είναι εδώ να τους ενοχλείτε. Είναι πολύ ωραίο μαζί να το μοιραζόμαστε. Όποιο παιδί χρειάζεται κάτι να έρχεται πάνω. Εύχομαι γρήγορα να συνέλθουμε από αυτό. Ξανά λέω προσευχόμαστε όλοι για τη συμμαθήτριά σας και ευχόμαστε το καλύτερο. Αν έχω κάποιο νεότερο θα σας ενημερώσω», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο με σκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας - Φωτογραφίες

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για διάσημη TikToker: Δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε ισπανική παραλία - Τη βρήκαν να κλαίει ανάμεσα σε αυτοκίνητα

16:25ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να φτιάξετε αρωματικό κερί από ένα πορτοκάλι: Ξανάγινε viral το κόλπο με πραγματικά οφέλη

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πού αναμένεται ένταση των φαινομένων το επόμενο 48ωρο

16:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο υπουργός Μεταφορών της Κύπρου προειδοποιεί: Μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

16:16ΚΟΣΜΟΣ

«Να πληρώνουμε για την κληρονομιά μας;» – Σάλος για το σχέδιο εισιτηρίου στα βρετανικά μουσεία

16:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα -Σε ποιες περιοχές είναι δωρεάν η διαμονή

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποψιάζεται ότι η Κίνα εξακολουθεί να βοηθά την Τεχεράνη

16:07LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί που θα ανέβουν στη σκηνή με τον Akyla

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν θέλουμε παράταση της εκεχειρίας - Θα καταλήξουμε σε σπουδαία συμφωνία - Το Ιράν δεν έχει άλλη επιλογή

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την κάμερα», λέει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος που είχε νοικιάσει η Μυρτώ

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Το απόλυτο meme συνεχίζεται: Λατρεία για το μουστάκι του Αβτζί – «Το δανείστηκε από τον Δήμο;»

15:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορινθία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και ναρκωτικά δισκία

15:38LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ εξηγεί πως έγινε η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

15:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Πότε θα δουν οι δικαιούχοι τα χρήματα στους λογαριασμούς τους - Οι ημερομηνίες

15:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Απένειμε το μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων στον πρίγκιπα Αλβέρτο για την προσφορά του στο περιβάλλον

15:29ΚΥΠΡΟΣ

Λάρνακα: Στο Νοσοκομείο 85χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς

15:22ΚΥΠΡΟΣ

Θρίλερ στη Λεμεσό: Μητέρα κατηγορείται ότι δηλητηρίασε τον επτάχρονο γιο της με χάπια

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος υπό όρους ο 21χρονος που καταγγέλθηκε από 17χρονη για βιασμό

15:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Πάνω από το στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα – Ο δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την κάμερα», λέει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος που είχε νοικιάσει η Μυρτώ

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα στήριξης €700-800 εκατ. ανακοινώνει ο Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο όσοι πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου

16:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα -Σε ποιες περιοχές είναι δωρεάν η διαμονή

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

12:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου που δέχθηκε «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

11:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει ο «χάρτης» της φοροδιαφυγής: Σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις με παραβάσεις - Ποιοι είναι οι νέοι «πρωταθλητές»

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Aίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο της Ιλιάδας μέσα σε μούμια 1600 ετών

16:07LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί που θα ανέβουν στη σκηνή με τον Akyla

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

12:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ανάρτησή της «έκλεψε» τις εντυπώσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

14:42ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Σαρηγιάννη για την φωτιά στη Νεοχωρούδα: «Προσοχή στο πλύσιμο των αυλών - Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ