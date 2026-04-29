Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Φτάνει στην περιοχή μας το ψυχρό μέτωπο από τη Ρωσία

Δημήτρης Δρίζος

  • Σήμερα η θερμοκρασία φτάνει έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνοιξη κυρχεί στον καιρό της χώρας.
  • Από αύριο αναμένονται πτώση θερμοκρασίας, ενίσχυση βοριάδων και τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας λόγω ψυχρού μετώπου.
  • Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, που μπορεί να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις κατά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.
  • Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές από την Πίνδο και ανατολικότερα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε ορισμένες ακτοπλοϊκές γραμμές.
  • Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί με ηλιοφάνεια και περιορισμό των βοριάδων, ανοίγοντας το δρόμο για πιο ήπιες ανοιξιάτικες συνθήκες την επόμενη εβδομάδα.
Η άνοιξη συνεχίζει να κυριαρχεί στον καιρό της χώρας, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ωστόσο, από αύριο αναμένεται αλλαγή, καθώς ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και τοπικές βροχές, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας.

Η Πέμπτη θα ξεκινήσει με ανοιξιάτικες συνθήκες, αλλά από το απόγευμα ψυχρός αέρας από τα Βόρεια Βαλκάνια θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα. Οι περιοχές της Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και του βόρειου Αιγαίου θα δουν τις πρώτες βροχές και καταιγίδες, ενώ θα ενισχυθούν οι βοριάδες.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι άστατος, κυρίως σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, όπως η Θεσσαλία, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου. Οι βροχές θα είναι κατά διαστήματα, χωρίς όμως να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά, με μέγιστες τιμές γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν έως και τα επίπεδα θυέλλης, ειδικά στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο, όπου οι καιρικές συνθήκες μπορεί να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις κατά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Το Σάββατο, ο βοριάς θα συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως το Αιγαίο, με καλυτέρευση των καιρικών φαινομένων στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Από την Πίνδο και ανατολικότερα, καθώς και από τη Χαλκιδική και νότια, θα παρατηρηθούν τοπικές βροχές. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε ορισμένες ακτοπλοϊκές γραμμές, αν και γενικευμένο απαγορευτικό δεν αναμένεται.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ το κρύο θα παραμείνει αισθητό νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Ο ισχυρός βοριάς θα περιοριστεί προς τα νότια, επιτρέποντας την επιστροφή σε πιο ήπιες, ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες την επόμενη εβδομάδα, με άνοδο της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 29 Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά το πρωί στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2026

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρας τους 21 με 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Novibet
