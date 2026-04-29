Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

Το κρύο από την Σιβηρία αλλάζει πλήρως το σκηνικό του καιρού

Δημήτρης Δρίζος

  • Η άνοιξη χαρακτηρίζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω έντονων θερμοκρασιακών αντιθέσεων θερμού εδάφους και ψυχρών αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
  • Από τις 30 Απριλίου, ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια της Ελλάδας.
  • Η Πρωτομαγιά θα έχει ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες, με μέγιστες τιμές γύρω στους 17
  • 18 βαθμούς Κελσίου και συνεχιζόμενες βροχές κυρίως σε νότια και ανατολικά τμήματα.
  • Η ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει και το Σάββατο τη Βαλκανική και την Ελλάδα, ενώ από την Κυριακή 3 Μαΐου αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού και άνοδος της θερμοκρασίας.
  • Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί μια ασταθή καιρική φάση με έντονες εναλλαγές από καταιγίδες και χαλάζι σε ψυχρές συνθήκες μέσα σε λίγα 24ωρα.
Στην «καρδιά» της άνοιξης εκδηλώνονται τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα και αυτό δεν είναι τυχαίο.

Η περίοδος αυτή αποτελεί τη μεταβατική ζώνη ανάμεσα στον χειμώνα και το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις. Από τη μία πλευρά, η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει ήδη έντονα το έδαφος, ενώ από την άλλη, ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης παραμένουν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά ασταθές σκηνικό, που ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων, χαλαζοπτώσεων και έντονης ηλεκτρικής δραστηριότητας σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων.

Στροφή του καιρού με ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια

Από την Πέμπτη 30 Απριλίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει αισθητά και το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην περιοχή των Βαλκανίων, τα οποία λειτουργούν ως «πύλη» εισόδου ψυχρών αερίων μαζών από τη Ρωσία προς τη Μεσόγειο. Η ψυχρή αυτή εισβολή αναμένεται να κινηθεί νοτιοδυτικά, επηρεάζοντας άμεσα χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ενώ η μεταφορά ψυχρού αέρα θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, αλλά και σε ηπειρωτικές περιοχές των Βαλκανίων.

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά σε Ελλάδα και νότια Βαλκάνια

Η Πρωτομαγιά αναμένεται να κυλήσει με ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ιδιαίτερα στη νότια Βαλκανική και την Ελλάδα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα διατηρήσουν την ψυχρή αίσθηση, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές δύσκολα θα ξεπεράσουν τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, τιμές που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμωνιάτικες συνθήκες παρά σε αρχές Μαΐου. Το σκηνικό αυτό θα συνεχιστεί και το Σάββατο, με την ψυχρή εισβολή να διατηρείται ενεργή, επηρεάζοντας όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και ευρύτερα τη Βαλκανική.

Σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή

Από την Κυριακή 3 Μαΐου, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι ψυχρές αέριες μάζες θα υποχωρούν σταδιακά. Η επικράτηση υψηλότερων πιέσεων θα οδηγήσει σε βελτίωση του καιρού και σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Παρά τις τελευταίες ψυχρές «ανάσες» από τα Βαλκάνια, η ατμόσφαιρα θα αρχίσει να σταθεροποιείται, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ιδιαίτερα ακραίας καιρικής περιόδου για την περιοχή, με έντονες εναλλαγές από καταιγίδες και χαλάζι σε σχεδόν χειμωνιάτικες συνθήκες μέσα σε λίγα 24ωρα.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

