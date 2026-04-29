Ανοιξιάτικος ο καιρός την Τετάρτη – Χειμωνιάτικο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Snapshot Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες στα ορεινά των ηπειρωτικών και τοπικές βροχές στα βόρεια από το βράδυ.

Από την Πέμπτη θα ξεκινήσει ραγδαία επιδείνωση του καιρού με βροχές, ισχυρούς βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8

10 βαθμούς.

Την Πρωτομαγιά αναμένονται βροχές σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 16

17 βαθμούς στην Αθήνα.

Το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές, καταιγίδες και κίνδυνο παγετού στα ορεινά και σε κοιλάδες χαμηλότερου υψομέτρου.

Από την Κυριακή αναμένεται βελτίωση του καιρού, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και υποχώρηση των φαινομένων. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός.

Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου στα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση Καλλιάνου

Ραγδαία θα είναι η αλλαγή του καιρού αργά την Πέμπτη.

«Μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Από την Πέμπτη από τα κεντρικά και τα βόρεια θα ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις. Ίσως βρέξει και στην Αττική. Το βράδυ της Πέμπτης θα μπουνε ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Την Πρωτομαγιά θα έχουμε αρκετές βροχές συμπεριλαμβανομένης και την Αττικής. Θα είναι μια διαφορετική μέρα η Πρωτομαγιά σε σχέση με την προηγούμενη. Θα πέσει η θερμοκρασία 8-10 βαθμούς σε λιγότερο από 24 ώρες. Την Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16-17 βαθμούς. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της Αττικής η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς», είπε στο Mega ο Γιάννης Καλλιάνος.

Σημείωσε επίσης ότι από Κυριακή αναμένεται βελτίωση και τη Δευτέρα «στρώνει» και πάλι ο καιρός.

Η πρόγνωση Παρανού

Για τον καιρό των επομένων ημερών αναφέρθηκε και ο γεωλόγος - μετεωρολόγος. Χρυσόστομος Παρανός.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Αρκετά ασυνήθιστη αλλά όχι πρωτοφανής η αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά που θα έχει κύρια χαρακτηριστικά την ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας κατά ~10 βαθμούς, σημαντική ενίσχυση των βοριάδων που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ και τις βροχές ανατολικότερα της Πίνδου.

Η αλλαγή θα λάβει χώρα από την Πέμπτη το μεσημέρι και από τα βόρεια και πολύ γρήγορα μέχρι το βράδυ θα επιδεινωθεί ο καιρός μέχρι τη βόρεια Στερεά. Χιονοπτώσεις το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τα 1100μ στις Σέρρες, Δράμα, Ροδόπη.

Την Παρασκευή το πρωί ο καιρός θα θυμίζει χειμώνα με συννεφιά, βροχές, βοριάδες και κρύο από την Πίνδο μέχρι το ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά θα ανοίγει ο καιρός στα βόρεια και οι βροχές θα απασχολούν την ανατολική Στερεά, την Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο.

Το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει άστατος με τοπικές μπόρες και λίγες καταιγίδες ενώ αρκετά σοβαρός είναι ο κίνδυνος παγετού το ξημέρωμα του Σαββάτου και της Κυριακής στα ορεινά >700μ καθώς και σε κοιλάδες χαμηλότερου υψομέτρου, που είναι επιρρεπείς στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Αρκετή βροχή στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης με πτώση της θερμοκρασίας και βοριαδάκι στα 5-6.

Βροχή στην Αθήνα την Παρασκευή με max 14-15 και ισχυρό βοριά».

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 29 Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά το πρωί στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2026

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρας τους 21 με 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.