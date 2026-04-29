Ανοιξιάτικος ο καιρός την Τετάρτη – Χειμωνιάτικο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Τετάρτη – Χειμωνιάτικο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
  • Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες στα ορεινά των ηπειρωτικών και τοπικές βροχές στα βόρεια από το βράδυ.
  • Από την Πέμπτη θα ξεκινήσει ραγδαία επιδείνωση του καιρού με βροχές, ισχυρούς βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8
  • 10 βαθμούς.
  • Την Πρωτομαγιά αναμένονται βροχές σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 16
  • 17 βαθμούς στην Αθήνα.
  • Το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές, καταιγίδες και κίνδυνο παγετού στα ορεινά και σε κοιλάδες χαμηλότερου υψομέτρου.
  • Από την Κυριακή αναμένεται βελτίωση του καιρού, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και υποχώρηση των φαινομένων.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός.

Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου στα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση Καλλιάνου

Ραγδαία θα είναι η αλλαγή του καιρού αργά την Πέμπτη.

«Μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Από την Πέμπτη από τα κεντρικά και τα βόρεια θα ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις. Ίσως βρέξει και στην Αττική. Το βράδυ της Πέμπτης θα μπουνε ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Την Πρωτομαγιά θα έχουμε αρκετές βροχές συμπεριλαμβανομένης και την Αττικής. Θα είναι μια διαφορετική μέρα η Πρωτομαγιά σε σχέση με την προηγούμενη. Θα πέσει η θερμοκρασία 8-10 βαθμούς σε λιγότερο από 24 ώρες. Την Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16-17 βαθμούς. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της Αττικής η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς», είπε στο Mega ο Γιάννης Καλλιάνος.

Σημείωσε επίσης ότι από Κυριακή αναμένεται βελτίωση και τη Δευτέρα «στρώνει» και πάλι ο καιρός.

Η πρόγνωση Παρανού

Για τον καιρό των επομένων ημερών αναφέρθηκε και ο γεωλόγος - μετεωρολόγος. Χρυσόστομος Παρανός.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Αρκετά ασυνήθιστη αλλά όχι πρωτοφανής η αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά που θα έχει κύρια χαρακτηριστικά την ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας κατά ~10 βαθμούς, σημαντική ενίσχυση των βοριάδων που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ και τις βροχές ανατολικότερα της Πίνδου.
Η αλλαγή θα λάβει χώρα από την Πέμπτη το μεσημέρι και από τα βόρεια και πολύ γρήγορα μέχρι το βράδυ θα επιδεινωθεί ο καιρός μέχρι τη βόρεια Στερεά. Χιονοπτώσεις το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τα 1100μ στις Σέρρες, Δράμα, Ροδόπη.
Την Παρασκευή το πρωί ο καιρός θα θυμίζει χειμώνα με συννεφιά, βροχές, βοριάδες και κρύο από την Πίνδο μέχρι το ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά θα ανοίγει ο καιρός στα βόρεια και οι βροχές θα απασχολούν την ανατολική Στερεά, την Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο.
Το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει άστατος με τοπικές μπόρες και λίγες καταιγίδες ενώ αρκετά σοβαρός είναι ο κίνδυνος παγετού το ξημέρωμα του Σαββάτου και της Κυριακής στα ορεινά >700μ καθώς και σε κοιλάδες χαμηλότερου υψομέτρου, που είναι επιρρεπείς στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Αρκετή βροχή στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης με πτώση της θερμοκρασίας και βοριαδάκι στα 5-6.
Βροχή στην Αθήνα την Παρασκευή με max 14-15 και ισχυρό βοριά».

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 29 Απριλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά το πρωί στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2026

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρας τους 21 με 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διπλή γραμμή Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ: Υπεράσπιση του μοντέλου διακυβέρνησης και μήνυμα συσπείρωσης  προς τους «γαλάζιους» αντάρτες

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα δυο πρόσωπα του 89χρονου πιστολέρο: Ευγενικός, φυσιολάτρης και... εξπέρ στα όπλα

06:59WHAT THE FACT

Το James Webb εντόπισε κάτι παράξενο που μπλοκάρει ένα κρυμμένο «δεύτερο» φεγγάρι της Γης

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (29/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μία ανάσα πριν τους ημιτελικούς – Τι γίνεται με τον Akyla

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Απριλίου

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Κλείνει η πλατφόρμα - Πότε είναι η τελευταία διορία για αιτήσεις

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Τετάρτη – Χειμωνιάτικο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Aδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στη σκιά της αποχώρησης των ΗΑΕ από τον OPEC

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Με πολιτικά μηνύματα και χιούμορ το δείπνο Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν στον ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας να υποχρεώσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πολιτική κρίση στο Κόσοβο: Αποτυχία εκλογής προέδρου και νέες εκλογές το αργότερο σε 45 ημέρες

03:32ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Πότε ξεκινάει η απεργία της ΠΝΟ

03:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη ΓΑΔΑ ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο – Το πρωί οδηγείται στον εισαγγελέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο στην τράπεζα για ανάληψη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Την... ξέρανε ο Ναν και το Final-4 περνάει από το T-Center

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Τετάρτη – Χειμωνιάτικο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο στην Πάτρα: Ψύχραιμος και χαμογελαστός ενώ του περνούσαν χειροπέδες

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στη Μαγνησία: 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε επειδή δεν άντεξε τον θάνατο της κόρης της

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αλβανία: Διευθυντής τουρκικού σχολείου πετάει και κλωτσάει το φαγητό μαθητών - Βίντεο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Με πολιτικά μηνύματα και χιούμορ το δείπνο Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Aδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στη σκιά της αποχώρησης των ΗΑΕ από τον OPEC

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ