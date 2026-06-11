Νέο Toyota Hilux: Έρχεται στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η Toyota φέρνει στην ελληνική αγορά τη νέα, ένατη γενιά του Hilux, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα pick-up στην ιστορία της αυτοκίνησης

Newsbomb

Νέο Toyota Hilux: Έρχεται στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Jeroen Peeters
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Με περισσότερες από 27 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως σε σχεδόν έξι δεκαετίες παρουσίας, το Hilux επιστρέφει ανανεωμένο, διατηρώντας τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του, αλλά παράλληλα περνώντας στην εποχή του εξηλεκτρισμού.

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