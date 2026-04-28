Ριζική αλλαγή του καιρού: Πρωτομαγιά με πτώση θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς – Η πρόγνωση Καλλιάνου

Από πότε αναμένεται βελτίωση 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ριζική θα είναι η αλλαγή του καιρού αργά την Πέμπτη.

«Μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Από την Πέμπτη από τα κεντρικά και τα βόρεια θα ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις. Ίσως βρέξει και στην Αττική. Το βράδυ της Πέμπτης θα μπουνε ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Την Πρωτομαγιά θα έχουμε αρκετές βροχές συμπεριλαμβανομένης και την Αττικής. Θα είναι μια διαφορετική μέρα η Πρωτομαγιά σε σχέση με την προηγούμενη. Θα πέσει η θερμοκρασία 8-10 βαθμούς σε λιγότερο από 24 ώρες. Την Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16-17 βαθμούς. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της Αττικής η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς», είπε στο Mega ο Γιάννης Καλλιάνος.

Σημείωσε επίσης ότι από Κυριακή αναμένεται βελτίωση και τη Δευτέρα «στρώνει» και πάλι ο καιρός.

Η πρόγνωση Παρανού

Για τον καιρό των επομένων ημερών αναφέρθηκε και ο γεωολόγος - μετεωρολόγος. Χρυσόστομος Παρανός.

Αναλυτικά αναφέρει:

Αρκετά ασυνήθιστη αλλά όχι πρωτοφανής η αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά που θα έχει κύρια χαρακτηριστικά την ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας κατά ~10 βαθμούς, σημαντική ενίσχυση των βοριάδων που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ και τις βροχές ανατολικότερα της Πίνδου.
Η αλλαγή θα λάβει χώρα από την Πέμπτη το μεσημέρι και από τα βόρεια και πολύ γρήγορα μέχρι το βράδυ θα επιδεινωθεί ο καιρός μέχρι τη βόρεια Στερεά. Χιονοπτώσεις το βράδυ της Πέμπτης πάνω από τα 1100μ στις Σέρρες, Δράμα, Ροδόπη.
Την Παρασκευή το πρωί ο καιρός θα θυμίζει χειμώνα με συννεφιά, βροχές, βοριάδες και κρύο από την Πίνδο μέχρι το ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά θα ανοίγει ο καιρός στα βόρεια και οι βροχές θα απασχολούν την ανατολική Στερεά, την Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο.
Το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει άστατος με τοπικές μπόρες και λίγες καταιγίδες ενώ αρκετά σοβαρός είναι ο κίνδυνος παγετού το ξημέρωμα του Σαββάτου και της Κυριακής στα ορεινά >700μ καθώς και σε κοιλάδες χαμηλότερου υψομέτρου, που είναι επιρρεπείς στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Αρκετή βροχή στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης με πτώση της θερμοκρασίας και βοριαδάκι στα 5-6.
Βροχή στην Αθήνα την Παρασκευή με max 14-15 και ισχυρό βοριά.

