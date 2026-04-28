Καιρός: Ψυχρό «κύμα» με βροχές την Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Ολική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα της Πέμπτης με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ την Πρωτομαγιά θα κορυφωθούν τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, η μεταβολή του καιρού αρχίζει από το απόγευμα της Πέμπτης από τα βόρεια και κορυφώνεται την Παρασκευή με πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βορείων ανέμων από 6 έως 7 και πιθανόν 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ αναμένονται βροχες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο δεν υπάρχει εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας. Την Παρασκευή αναμένονται περισσότερα φαινόμενα με τις βροχές να επηρεάζουν την Θεσσαλία, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και κατά τόπους το Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ παράλληλα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια είναι πιθανόν να εμφανιστούν πάνω από 1.200 με 1.400 m. στον κορμό της ηπειρωτικής χώρας την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο θα περιοριστούν κυρίως στα βόρεια στην περιοχή της Ροδόπης.

Το Σάββατο τα φαινόμενα περιορίζονται, ενώ θα διατηρηθούν πολύ ενισχυμένοι βοριάδες.

Την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται αισθητά με το κύριο ενδιαφέρον να μετατοπίζεται ανατολικότερα προς την Τουρκία και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

