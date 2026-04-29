Κρήτη: Προσπάθησαν να ανοίξουν παράνομο δρόμο στην παραλία στα Φαλάσαρνα

Έναν νέο δρόμο στα βόρεια της μεγάλης παραλίας στα Φαλάσαρνα άνοιξαν άγνωστοι το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με καταγγελίες λουόμενων στο zarpanews.gr.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr χθες, επισκέφθηκε το σημείο κλιμάκιο της δασικής υπηρεσίες και διαπιστώθηκε ότι καμία άδεια δεν έχει δοθεί. Άλλωστε πρόκειται για περιοχή natura με ιδιαίτερα υψηλή περιβαλλοντική αξία και μόλις λίγα μέτρα από την θάλασσα παρότι δεν είναι σαφές αν πρόκειται για εργασίες εντός ζώνης αιγιαλού ή εκτός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr από τις υπηρεσίες υποβλήθηκε μήνυση και μάλιστα σήμερα θα βρεθεί στο σημείο δασονόμος ενώ η περιοχή θα κηρυχθεί αναδασωτέα.

