Κίνηση στους δρόμους: Πολλά προβλήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες

Από νωρίς ξεκινούν τα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο κι όσο περνά η ώρα η κατάσταση επιδεινώνεται.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχαία, προβλήματα εντοπίζονται στην Αθηνών-Λαμίας, από τη λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη στο ρεύμα προς Λαμία και στην κάθοδο από Λένορμαν μέχρι Φιλαδέλφεια.

Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινά από την είσοδο της Εθνικής Οδού και φτάνει μέχρι το δαχτυλίδι στην Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, προβλήματα εντοπίζονται στην έξοδο για Εθνική Οδό.

Προβλήματα εντοπίζονται ακόμα στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κηφισίας στην άνοδο ως τη Φιλοθέη, στην κάθοδο από Κόμβο Παραδείσου έως το Υγεία, στη Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου, την Ποσειδώνος προς Πειραιά από Αλίμου μέχρι Καραϊσκάκη.