Εξεταστική και μομφή: Τα εργαλεία της αντιπολίτευσης για το «pressing διαρκείας» στην κυβέρνηση

Σε «σπαζοκεφαλιά» μετατρέπεται η διατύπωση που θα επιλεγεί για το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής που προανήγγειλε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μέσα από τη διατύπωση, η εξεταστική να μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των εξελίξεων πέριξ της υπόθεσης των υποκλοπών, οι οποίες έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα, αλλά και να μπορεί να συσπειρώσει όλες τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης ώστε να επιτύχει να λάβει τις 120 ψήφους που απαιτούνται για να «περάσει» το αίτημα, ακόμη και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας.

Η κατάθεση του αιτήματος απαιτεί μόνο 10 υπογραφές βουλευτών, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι η ευρύτερη στήριξη.

Μέχρι τώρα πάντως, και πριν ακόμη γίνει γνωστή η διατύπωση του αιτήματος, φαίνεται ότι το αίτημα θα έχει σημαντική δυναμική.

Συγκεκριμένα, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, στα ναι συνυπολογίζονται οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΕΑΡ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας. Συνολικά οι βουλευτές των παραπάνω κομμάτων αριθμούν τους 114 και συνεπώς απομένουν μόλις έξι προκειμένου να εγκριθεί η σύσταση της Εξεταστικής. Με δεδομένο ότι η δεύτερη πιο πολυπληθής «ομάδα» μη κυβερνητικών βουλευτών είναι οι Ανεξάρτητοι, που αριθμούν τους 27, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι από τη συγκεκριμένη δεξαμενή, η οποία περιλαμβάνει και αρκετούς βουλευτές που προέρχονται από αντιπολιτευτικά κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορέσουν να βρεθούν οι επιπλέον έξι βουλευτές. Σημειώνεται πάντως ότι μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση εάν θα δεχτεί και θα υπερψηφίσει το αίτημα. Εάν η σύσταση ολοκληρωθεί, πρόκειται για τη δεύτερη εξεταστική επιτροπή που θα έχει εγκριθεί ύστερα από πρόταση της αντιπολίτευσης, αφού είχε προηγηθεί η εξεταστική που πρότεινε το ΚΚΕ για τα Τέμπη.

Εκτός πάντως από την εξεταστική, στο τραπέζι με τα «όπλα» της αντιπολίτευσης βρίσκεται και η επιλογή της κατάθεσης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι η πρόταση δυσπιστίας θα κατατεθεί αν και όταν υπάρξει πολιτικό γεγονός. Ουσιαστικά δηλαδή φαίνεται ότι επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα του με στρατηγική που θα διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα την κυβέρνηση σε πίεση για το συγκεκριμένο θέμα, με την πεποίθηση ότι αυτή η πίεση τελικά λειτουργεί αρνητικά για τη ΝΔ σε δημοσκοπικό/εκλογικό επίπεδο και μάλιστα σε ό,τι αφορά τους κεντρώους ψηφοφόρους της που θεωρεί ότι δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε ζητήματα κράτους δικαίου.

