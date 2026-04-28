Καρχιμάκης: Οι τράπεζες αφήνουν εκτός «Σπίτι μου ΙΙ» εκατοντάδες δικαιούχους

Για μια αιφνιδιαστική απόφαση των τραπεζών που αφήνει εκτός του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» εκατοντάδες δικαιούχους που έχουν ήδη πληρώσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ σε δικηγόρους, μηχανικούς και τράπεζες, κάνει λόγο κάνει λόγο ο επικεφαλής της ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, και μέλος του ΠΣ του κόμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης.

«Χθες, αιφνιδιαστικά, οι τράπεζες ενημέρωσαν ότι το χρονικό όριο για την υπογραφή δανειακής σύμβασης σε σχέση με το "Σπίτι μου ΙΙ", από 31 Αυγούστου, μεταφέρεται στις 2 Ιουνίου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μένουν εκτός προγράμματος άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει δικηγόρους, μηχανικούς και τράπεζες για να κάνουν νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Καρχιμάκης.

Όπως αναφέρει, «εκατοντάδες άνθρωποι, αντί για τα κλειδιά στο χέρι, θα μείνουν στο παιδικό τους δωμάτιο, αγκαλιά με τις διαχειριστικές χρεώσεις μιας αγοραπωλησίας που δεν έκαναν».

Ο κ. Καρχιμάκης ξεκαθαρίζει ότι η δικαιολογία του Υπουργείου για αυτή την αιφνιδιαστική αλλαγή είναι τα χρονικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης. «Μα καλά, σε ολόκληρο Υπουργείο, δεν βρέθηκε ένας που να ξέρει τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης; Στις πανάκριβες συμβουλευτικές του 1,5 δισ., στις οποίες έκανε outsource τη δουλειά του Δημοσίου η Γενική Κυβέρνηση, δεν βρέθηκε ένας να κάνει τον υπέρτατο "επιτελικό" σχεδιασμό, να κοιτάξει το ημερολόγιο;», σχολιάζει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

«Οι χθεσινές εξελίξεις είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η συζήτηση περί κράτους δεν είναι θέμα δεύτερης κατηγορίας. Αντίθετα, έχει άμεση και δαπανηρή επίπτωση στη ζωή των πολιτών. Για αυτόν τον λόγο, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αλλαγή του κράτους. Με βασικό μοχλό τους αποφοίτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, στην υπηρεσία του πολίτη. Όχι τις συμβουλευτικές στην υπηρεσία του κέρδους τους», καταλήγει ο κ. Καρχιμάκης.

