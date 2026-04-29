Bill Thomas Cheetah: Το αμερικανικό «αντίπαλο δέος» της Ferrari που πωλήθηκε 480.000 ευρώ

Του Γιάννη Σκουφή

Ένα από τα πιο σπάνια και ιδιαίτερα αμερικανικά σπορ μοντέλα της δεκαετίας του ‘60, το Bill Thomas Cheetah, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο, καθώς πωλήθηκε μέσω δημοπρασίας έναντι περίπου 480.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μόλις 19 έως 23 αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή του αξία.

Δημιουργός του ήταν ο Bill Thomas, μηχανικός από την Καλιφόρνια που είχε ήδη αποκτήσει εμπειρία εξελίσσοντας αγωνιστικές εκδόσεις της Chevrolet Corvette για λογαριασμό της General Motors. Στόχος του ήταν να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο ικανό να ανταγωνιστεί ευρωπαϊκά μοντέλα υψηλών επιδόσεων, όπως αυτά της Ferrari.

Το Cheetah ξεχώριζε για τη φιλοσοφία του. Διέθετε διάταξη με τον κινητήρα μπροστά μεν αλλά τοποθετημένο πολύ πίσω, σχεδόν δίπλα στην καμπίνα. Το πλαίσιο ήταν σωληνωτό, κατασκευασμένο από κράμα χρωμιομολυβδαινίου, ενώ η ανάρτηση προερχόταν επίσης από την Corvette. Το αμάξωμα από υαλονήματα συνέβαλε στον περιορισμό του βάρους.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ολοκληρώθηκε το 1965, λίγο μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε το εργοστάσιο παραγωγής, διακόπτοντας ουσιαστικά το πρόγραμμα. Αρχικά παραδόθηκε χωρίς κινητήρα, αλλά αργότερα εξοπλίστηκε με έναν V8 377 κυβικών ιντσών της Chevrolet, με μηχανικό ψεκασμό καυσίμου, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων.

Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί εμπορικά, το Cheetah αποτελεί σήμερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμερικανικής προσπάθειας να αμφισβητήσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία στις επιδόσεις. Η περιορισμένη παραγωγή και η ιδιαίτερη ιστορία του το έχουν μετατρέψει σε ένα ιδιαίτερα περιζήτητο συλλεκτικό αυτοκίνητο.