«Εμφύλιος» σε Μοναστήρι των Χανίων: «Στο σκαμνί» τρεις Αρχιμανδρίτες κι ένας Μητροπολίτης

Στο σκαμνί του κατηγορούμενου αντιμέτωποι με την κατηγορία της απείθειας, είναι ένας Μητροπολίτης, τρεις Αρχιμανδρίτες και ένας Χανιώτης δικηγόρος μετά από μήνυση δύο Μοναχών!

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στο Μονομελές Εφετείο Κρήτης μετά από διακοπή που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα αφού η υπόθεση είχε εκφωνηθεί, ωστόσο, δόθηκε αναβολή για το ερχόμενο φθινόπωρο μετά από αίτημα της υπεράσπισης.

Στο μεταξύ ο δικηγόρος ζήτησε να διαχωριστεί η υπόθεση, καθώς η εμπλοκή του συμπαρασύρει και τους άλλους σε ανώτερο δικαστήριο λόγω της δικηγορικής ιδιότητας, αίτημα όμως που απερρίφθη. Παρόντες ήταν και όπως και την προηγούμενη εβδομάδα οι δύο μηνυτές που θα καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η υπόθεση σχετίζεται με άρνηση χορήγησης εγγράφων ενώ οι δύο μοναχοί σχετίζονται εκκλησιαστικά με τον πρώην Ηγούμενο της Μονης και πρώην Πρωτοσύγγελο της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου που εκείνη την περίοδο είχε αντικατασταθεί και είχε πέσει σε δυσμένεια.