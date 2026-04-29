Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν διαβατήρια με τo πρόσωπο του Τραμπ

Οι ΗΠΑ, σηματοδοτώντας τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους θα εκδώσουν αυτό το καλοκαίρι διαβατήρια που θα φέρουν μια μεγάλη φωτογραφία του Aμερικανού προέδρου, αναφέρει ο Guardian. Τα έγγραφα περιορισμένης έκδοσης θα εμφανίζουν τη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό εξώφυλλο, περιτριγυρισμένη από το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και τη σημαία των ΗΠΑ, με την υπογραφή του σε χρυσό. Σε ξεχωριστή σελίδα απεικονίζεται ο διάσημος πίνακας με τους ιδρυτές πατέρες του έθνους να υπογράφουν το ίδιο έγγραφο.

Η πρόταση συνδέεται με την ιστορική επέτειο των 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (4 Ιουλίου 1776), ένα γεγονός που γιορτάζεται υπό τον θεσμικό τίτλο «America 250» (Semiquincentennial), και ίσως περιλαμβάνει μια περιορισμένη έκδοση 25.000 διαβατηρίων. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι θα εκδώσει περιορισμένο αριθμό διαβατηρίων για την «ιστορική περίσταση», αλλά δεν επιβεβαίωσε πόσα θα είναι.

Ο Τόμι Πίγκοτ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι τα διαβατήρια θα διαθέτουν «προσαρμοσμένα έργα τέχνης και βελτιωμένες εικόνες», διατηρώντας παράλληλα τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά ασφαλείας, περιγράφοντας το αμερικανικό διαβατήριο ως «τα πιο ασφαλή έγγραφα στον κόσμο».

Το πρόγραμμα των εορτασμών της κυβέρνησης για την επέτειο των 250 χρόνων περιλαμβάνει επίσης έναν αγώνα Grand Prix στο National Mall και έναν αγώνα UFC στον κήπο του Λευκού Οίκου. Όσο για τα διαβατήρια είναι απλώς η τελευταία προσπάθεια του Τραμπ να συνδεθεί με θεσμούς και έγγραφα των ΗΠΑ.

Ένα πανό με το πρόσωπο του προέδρου κοσμεί ήδη το κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, μαζί με άλλα που κρέμονται στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου απεικονίζεται δίπλα στον Αβραάμ Λίνκολν κάτω από τις λέξεις «Αναπτύσσοντας την Αμερική από το 1862».

Το πάσο των εθνικών πάρκων για το 2026 απεικονίζει επίσης το πρόσωπο του Τραμπ, μαζί με αυτό του Τζορτζ Ουάσινγκτον, κάτω από τη φράση «America the beautiful». Αφού οι επισκέπτες άρχισαν να καλύπτουν την εικόνα του με αυτοκόλλητα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ενημέρωσε την πολιτική της για να προειδοποιήσει ότι η τροποποίηση του πάσου με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να το καταστήσει άκυρο.

Εν τω μεταξύ, το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ δημοσίευσε προσχέδια για ένα κέρμα του 1 δολαρίου που φέρει την εικόνα του Τραμπ, και η επιτροπή καλών τεχνών ενέκρινε φέτος ένα σχέδιο για ένα αναμνηστικό χρυσό κέρμα 24 καρατίων που απεικονίζει έναν αυστηρό Τραμπ να σκύβει πάνω από ένα γραφείο. Ολοκληρώνοντας την εικόνα, μια χρυσή αψίδα νίκης ύψους 76 μέτρων - που εσωτερικά αναφέρεται ως « Αψίδα του Τραμπ » - έλαβε προκαταρκτική έγκριση αυτόν τον μήνα, παρά τα αρνητικά σχόλια του κοινού.

Μια ομάδα συμμάχων του Τραμπ ψήφισε να προχωρήσει το έργο, το οποίο, εάν κατασκευαστεί, θα είναι ψηλότερο τόσο από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ όσο και από το Μνημείο Λίνκολν, και θα διαθέτει ένα χρυσό άγαλμα που θα θυμίζει το Άγαλμα της Ελευθερίας.

