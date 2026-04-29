Με πολιτικά μηνύματα και χιούμορ το δείπνο Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο

Με χιούμορ, πολιτικές αιχμές και αναφορές στο Ιράν πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο, παρουσία ισχυρών προσωπικοτήτων από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και τα media.

Γιάννης Φιλιππάκος

Με πολιτικά μηνύματα και χιούμορ το δείπνο Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, υπογραμμίζοντας τη «διαχρονική ειδική σχέση» ΗΠΑ – Βρετανίας.
  • Βρετανίας.
  • Ο Τραμπ επαίνεσε τον βασιλιά Κάρολο για την ομιλία του στο Κογκρέσο και αναφέρθηκε στην 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.
  • Ο βασιλιάς Κάρολος δώρισε στον Τραμπ την καμπάνα του βρετανικού υποβρυχίου HMS Trump και έκανε έμμεση αναφορά στον Καναδά ως συνδιοργανωτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις ΗΠΑ.
  • Το δείπνο περιλάμβανε χιούμορ και πολιτικά υπονοούμενα, με αναφορές σε ιστορικά γεγονότα, ενώ το μενού ήταν υψηλής γαστρονομικής ποιότητας με ιδιαίτερα πιάτα και επιδόρπιο.
Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ στον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο, με την αμερικανική και τη βρετανική ηγεσία να υπογραμμίζουν τη «διαχρονική ειδική σχέση» των δύο χωρών.

Η βραδιά συνδύασε διπλωματικά μηνύματα, πολιτικές αιχμές και αρκετές δόσεις χιούμορ, ενώ το «παρών» έδωσαν δεκάδες υψηλοί προσκεκλημένοι από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και μιντιακό κόσμο των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ, ο Βορειοϊρλανδός πρωταθλητής γκολφ Ρόρι ΜακΙλρόι, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, καθώς και παρουσιαστές του Fox News και μέλη του Κογκρέσου.

Οι ατάκες Τραμπ και τα πολιτικά μηνύματα

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή» τη φιλοξενία του βασιλικού ζεύγους, συγχαίροντας παράλληλα τον βασιλιά Κάρολο για την ομιλία του στο Κογκρέσο.

«Κατάφερε να σηκώσει όρθιους τους Δημοκρατικούς. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό», σχολίασε αστειευόμενος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στους ιστορικούς δεσμούς ΗΠΑ – Βρετανίας, χαρακτηρίζοντας τη σχέση των δύο χωρών «μια φιλία χωρίς όμοιά της στον κόσμο». Αναφέρθηκε ακόμη στην 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, λέγοντας πως οι ιδρυτές των ΗΠΑ επιδίωξαν «να τελειοποιήσουν» τη βρετανική πολιτική κληρονομιά.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε και αναφορά στον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «τα πηγαίνουν πολύ καλά στρατιωτικά» και ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

«Δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε αυτόν τον αντίπαλο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου, ίσως και περισσότερο απ’ όσο εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Το δώρο του βασιλιά και τα υπονοούμενα για τον Καναδά

Ο βασιλιάς Κάρολος χάρισε στον Τραμπ την αυθεντική καμπάνα του βρετανικού υποβρυχίου HMS Trump, το οποίο είχε λάβει μέρος στις επιχειρήσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό.

«Και αν χρειαστεί ποτέ να επικοινωνήσετε μαζί μας… απλώς χτυπήστε το κουδούνι», είπε αστειευόμενος.

Ο Βρετανός μονάρχης αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του ως βασιλιά του Καναδά, σε μια έμμεση αναφορά στις πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ περί «51ης πολιτείας».

«Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς θα φιλοξενήσουν μαζί τον κόσμο. Άρα, κατά μία έννοια, είμαστε συνδιοργανωτές», είπε.

Χιούμορ, Τσόρτσιλ και… γαλλικά

Ο Κάρολος χρησιμοποίησε αρκετές φορές χιουμοριστικό τόνο στην ομιλία του. Αναφέρθηκε στις ανακαινίσεις του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ, λέγοντας με νόημα πως «οι Βρετανοί είχαν επιχειρήσει τη δική τους ανακαίνιση το 1814», υπενθυμίζοντας την πυρπόληση του κτηρίου από βρετανικά στρατεύματα.

Αφηγήθηκε επίσης ιστορία με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και τον πρόεδρο Ρούζβελτ στον Λευκό Οίκο, ενώ αστειεύτηκε και με σχόλιο του Τραμπ για την Ευρώπη.

«Είπατε πρόσφατα ότι χωρίς τις ΗΠΑ οι Ευρωπαίοι θα μιλούσαν γερμανικά. Επιτρέψτε μου να πω ότι χωρίς εμάς, εσείς θα μιλούσατε γαλλικά», ανέφερε, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο βασιλιάς Κάρολος ευχαρίστησε τον Τραμπ για το «υπέροχο δείπνο», σχολιάζοντας με χιούμορ ότι ήταν «σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Boston Tea Party».

Το πολυτελές μενού του δείπνου

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το μενού της βραδιάς, το οποίο κινήθηκε από υψηλή γαστρονομική αισθητική.

Το πρώτο πιάτο περιλάμβανε βελουτέ λαχανικών με σαλάτα από καρδιές φοίνικα και δυόσμο, ενώ ακολούθησαν ραβιόλι με ρικότα και μανιτάρια morel σε κρέμα παρμεζάνας.

Το κυρίως πιάτο ήταν γλώσσα Dover meunière με πατάτες pavé και αρακά χιονιού.

Για επιδόρπιο, οι καλεσμένοι απόλαυσαν σοκολατένιο κέικ χωρίς αλεύρι σε σχήμα κυψέλης, συνοδευόμενο από κρέμα βανίλιας, παγωτό crème fraîche και μέλι από τον Λευκό Οίκο.

Novibet
