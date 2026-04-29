Ο σκοτεινός λόγος που το ChatGPT κρατάει όλες τις συνομιλίες των χρηστών

Η ανησυχία για το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τις θέσεις εργασίας μας αυξάνεται, ειδικά μετά την κυκλοφορία του πιο εξελιγμένου μοντέλου ChatGPT μέχρι σήμερα.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας AI προκαλεί τόσο θαυμασμό όσο και φόβο, καθώς πλέον μπορεί να επιτύχει επιδόσεις που πριν μερικά χρόνια φάνταζαν αδύνατες.

Παρά τα οφέλη της, όπως η έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου μέσω ιατρικών εξετάσεων, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται συχνά για σκοπούς που εγείρουν ηθικά και κοινωνικά ζητήματα.

Υπάρχουν ανησυχίες για τη δημιουργία ακατάλληλου περιεχομένου και της εξάρτησης ορισμένων ανθρώπων από την AI, που πλέον αναλαμβάνει ακόμη και τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Η νέα ενημέρωση GPT-5.5 και η επίδρασή της στην εργασία

Η OpenAI παρουσίασε πρόσφατα την αναβάθμιση 5.5 του ChatGPT, επισημαίνοντας ότι το νέο μοντέλο είναι πιο έξυπνο και διαισθητικό από ποτέ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το GPT-5.5 μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες, όπως η συγγραφή και διόρθωση κώδικα, η έρευνα στο διαδίκτυο, η ανάλυση δεδομένων και η διαχείριση εργαλείων, επιτρέποντας στους χρήστες να του αναθέτουν πολύπλοκα καθήκοντα χωρίς λεπτομερή επίβλεψη.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι επαγγελματίες θα βασίζονται στο ChatGPT για την ολοκλήρωση της εργασίας τους, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την υπερβολική εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη και τον πιθανό αντίκτυπο στην απασχόληση.

Το περιβαλλοντικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης

Παρά τις διαβεβαιώσεις των εταιρειών AI για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των υπηρεσιών τους, η χρήση του ChatGPT και άλλων τεχνολογιών AI απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού.

Σύμφωνα με αναφορές, κάθε 10 έως 50 ερωτήματα στην πλατφόρμα καταναλώνουν περίπου 50 εκατοστά νερού, ενώ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των AI κέντρων ξεπερνά τις 500.000 κιλοβατώρες ημερησίως.

Η OpenAI συνεργάζεται με τα Εθνικά Εργαστήρια των ΗΠΑ για την προώθηση επιστημονικών ανακαλύψεων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να επιβαρύνει το περιβάλλον, γεγονός που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο κάθε χρήστης πριν την εκτενή χρήση της τεχνολογίας.

Η νέα αναβάθμιση του ChatGPT φέρνει σημαντικές δυνατότητες, αλλά και προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία και το περιβάλλον.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο ενσωματωμένη στην καθημερινότητά μας, η ισορροπημένη και υπεύθυνη χρήση της καθίσταται απαραίτητη για ένα βιώσιμο μέλλον.