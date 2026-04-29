Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (29/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 82 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

413

Κατασκευές

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 11:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΑΡΔΕΩΝ έως κάθετο: ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 39 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

439

Κατασκευές

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΞΕΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

425

Κατασκευές

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

443

Κατασκευές

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: Α. ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:Α. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΔ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

485

Λειτουργία

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΛ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

484

Λειτουργία

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΣΝΑΣ έως κάθετο: ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

505

Λειτουργία

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 1:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΟΡΦΕΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.

1447

Κατασκευές

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 4:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ - ΣΟΥΝΙΟ - ΟΔΟΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ

421

Λειτουργία

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ: ΒΡΥΟΥΛΩΝ - ΚΑΤΑΦΥΓΙ - 8Η ΟΔΟΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΓΑΠΗΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΜΠΕΛΛΑ ΕΛ. - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΚΙΜΩΛΟΥ - ΟΜΗΡΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΑΤΑΦΥΓΙ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ - ΣΥΡΟΥ - ΑΡΓΥΡΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΧΙΟΥ - ΑΪΒΑΛΗ - ΨΑΡΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΤΑΫΓΕΤΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΑΤΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΣΚΥΡΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1618

Λειτουργία

29/4/2026 8:00:00 πμ

29/4/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - - - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1623

Λειτουργία

29/4/2026 8:30:00 πμ

29/4/2026 10:30:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΡΕΑ ΛΕΝΤΑΚΗ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ

438

Κατασκευές

29/4/2026 8:30:00 πμ

29/4/2026 10:30:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΙΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

438

Κατασκευές

29/4/2026 8:30:00 πμ

29/4/2026 10:30:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΑΚΩΝ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΦΑΙΑΚΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΦΑΙΑΚΩΝ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

438

Κατασκευές

29/4/2026 8:30:00 πμ

29/4/2026 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 109 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

389

Κατασκευές

29/4/2026 8:30:00 πμ

29/4/2026 5:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΕΣ, ΜΗΓΙΑΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ

1438

Συντήρηση

29/4/2026 9:00:00 πμ

29/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 146 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

440

Κατασκευές

29/4/2026 9:00:00 πμ

29/4/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΓΥΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠ. ΜΑΤΑΠΑ - ΡΕΠΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

29/4/2026 9:30:00 πμ

29/4/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ

427

Κατασκευές

29/4/2026 11:00:00 πμ

29/4/2026 2:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΑΚΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

428

Κατασκευές

29/4/2026 12:30:00 μμ

29/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΦΑΒΙΕΡΟΥ 5 - 7 από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

486

Λειτουργία

29/4/2026 1:00:00 μμ

29/4/2026 3:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΑΣ απο κάθετο: ΦΡΥΝΙΧΟΥ έως κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΤΑΝΩΝ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ έως κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΤΙΤΑΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

429

Κατασκευές

