Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η υγεία των οστών δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα μέχρι να φτάσει σε βαθμό να γίνει πρόβλημα. Αλλά πολύ πριν εμφανιστούν κατάγματα ή σοβαρές επιπλοκές, πολλοί αναπτύσσουν μια πιο «αθόρυβη» πάθηση, που ονομάζεται οστεοπενία, μια σταδιακή απώλεια οστικής πυκνότητας που συχνά περνά απαρατήρητη.

Δεν προκαλεί πόνο ή εμφανή συμπτώματα, ωστόσο μπορεί να διαμορφώσει την μακροπρόθεσμη υγεία με σημαντικούς τρόπους.

Τι είναι η οστεοπενία

Η οστεοπενία περιγράφει την οστική πυκνότητα που είναι χαμηλότερη από το φυσιολογικό μεν, αλλά όχι αρκετά χαμηλή ώστε να χαρακτηριστεί οστεοπόρωση, δε. Εμπίπτει κάπου ανάμεσα σε κατάσταση υγιών οστών και σε πιο προχωρημένη απώλεια οστικής μάζας, γι' αυτό και συχνά υποτιμάται.

Αντί να είναι μια ασθένεια από μόνη της, είναι καλύτερα κατανοητή ως ένα προειδοποιητικό στάδιο: ένα σημείο όπου η αντοχή των οστών έχει αρχίσει να μειώνεται, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος για δράση.

Γιατί τόσοι πολλοί έχουν οστεοπενία χωρίς να το γνωρίζουν

Η οστεοπενία είναι συχνή, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι ένα μεγάλο ποσοστό ενηλίκων (περίπου το 40%) επηρεάζεται από αυτήν.

Ο λόγος που δεν ανιχνεύεται είναι απλός: δεν προκαλεί συμπτώματα. Δεν υπάρχει πόνος ή ορατή αλλαγή και οι περισσότεροι ασθενείς την ανακαλύπτουν μόνο μέσω εξέτασης οστικής πυκνότητας (DEXA), που πραγματοποιείται για προληπτικό έλεγχο ή για άσχετους λόγους.

Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως βαθμολογία Τ. Τιμές μεταξύ -1,0 και -2,5 υποδηλώνουν οστεοπενία, ενώ οι χαμηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν οστεοπόρωση. Η σάρωση είναι γρήγορη και μη επεμβατική, καθιστώντας την βασικό εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση.

Αποτέλεμα εξέτασης DEXA για απώλεια οστικής μάζας Bigstock®

Πώς μειώνεται η οστική πυκνότητα με την πάροδο του χρόνου

Τα οστά διασπώνται και αναδομούνται συνεχώς. Στα νεότερα χρόνια, αυτή η διαδικασία είναι ισορροπημένη. Με την πάροδο των ετών, το σώμα γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό στην αναδόμηση των οστών και η πυκνότητα μειώνεται σταδιακά.

Οι ορμονικές αλλαγές είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ειδικά στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, όταν η μείωση στα οιστρογόνα επιταχύνει την απώλεια οστικής μάζας. Ο τρόπος ζωής παίζει επίσης ρόλο. Οι χαμηλές σε ασβέστιο ή βιταμίνη D δίαιτες μπορούν να αποδυναμώσουν τη δομή των οστών, ενώ η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας μειώνει τα σήματα που χρειάζονται τα οστά για να παραμείνουν δυνατά.

Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν αργά, συχνά με την πάροδο των ετών, γι' αυτό και η οστεοπενία αναπτύσσεται ήσυχα.

Γιατί η οστεοπενία έχει σημασία

Από μόνη της, η οστεοπενία συνήθως δεν προκαλεί άμεση βλάβη. Η ανησυχία είναι σε τι μπορεί να οδηγήσει με την πάροδο του χρόνου.

Η χαμηλότερη οστική πυκνότητα αυξάνει την πιθανότητα καταγμάτων, ακόμη και από μικρές πτώσεις. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο εξέλιξης σε οστεοπόρωση, όπου τα οστά γίνονται σημαντικά πιο εύθραυστα.

Από αυτή την άποψη, η οστεοπενία αφορά λιγότερο τα τρέχοντα συμπτώματα και περισσότερο τον μελλοντικό κίνδυνο. Είναι ένα στάδιο όπου η έγκαιρη δράση μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Μπορεί να επιβραδυνθεί η οστική απώλεια;

Σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Τα οστά είναι ζωντανός ιστός και ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιείται και θρέφεται.

Η υποστήριξη της υγείας των οστών συνήθως περιλαμβάνει την τήρηση επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου και βιταμίνης D, την τακτική σωματική άσκηση (ειδικά να περιέχει άρση βαρών) και τον περιορισμό των συνηθειών, που επηρεάζουν αρνητικά τα οστά, όπως το κάπνισμα και η υπερβολική χρήση αλκοόλ.

Αυτές οι αλλαγές δεν επιδρούν θετικά από την μια μέρα στην άλλη, αλλά με την πάροδο του χρόνου μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της αντοχής των οστών και στην μείωση του κινδύνου περαιτέρω απώλειας.

Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο;

Αν και η οστεοπενία μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, είναι πιο συχνή σε ορισμένες ομάδες. Η ηλικία παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας, καθώς η οστική πυκνότητα μειώνεται φυσικά με την πάροδο του χρόνου.

Οι γυναίκες, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο λόγω ορμονικών αλλαγών. Τα άτομα με μικρότερο σωματότυπο μπορεί επίσης να είναι πιο ευάλωτα, καθώς ξεκινούν με χαμηλότερη οστική μάζα. Το οικογενειακό ιστορικό μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η οστική πυκνότητα με την πάροδο των ετών.

Συχνές Ερωτήσεις

Εάν η οστεοπενία δεν έχει συμπτώματα, πότε πρέπει να κάνω εξετάσεις οστικής πυκνότητας;

Ο έλεγχος βασίζεται συνήθως στην ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου. Πολλές οδηγίες συνιστούν τον έλεγχο για ηλικιωμένους ενήλικες ή άτομα με αυξημένο κίνδυνο, ακόμη και αν αισθάνονται καλά.

Μπορεί η οστεοπενία να αντιστραφεί;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οστική πυκνότητα μπορεί να βελτιωθεί ελαφρώς, αλλά ο κύριος στόχος είναι να επιβραδυνθεί ή να σταματήσει η περαιτέρω απώλεια. Οι αλλαγές διαρκείας στον τρόπο ζωής παίζουν βασικό ρόλο.

Η οστεοπενία σημαίνει ότι τα κατάγματα είναι αναπόφευκτα;

Όχι. Αυξάνει τον κίνδυνο, αλλά με σωστή διαχείριση πολλοί ασθενείς διατηρούν σταθερή την υγεία των οστών και αποφεύγουν τα κατάγματα.

Συμπέρασμα

Η οστεοπενία είναι συχνή, «σιωπηλή» και συχνά παραβλέπεται, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο στην μακροπρόθεσμη υγεία των οστών. Επειδή αναπτύσσεται χωρίς συμπτώματα, μπορεί να περάσει απαρατήρητη για χρόνια, ενώ σταδιακά αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων.

Το βασικό συμπέρασμα δεν είναι ο «συναγερμός», αλλά η επίγνωση. Η οστεοπενία προσφέρει την ευκαιρία να δράσουμε έγκαιρα, κάνοντας μικρές, οριστικές αλλαγές που βοηθούν στην προστασία της αντοχής των οστών με την πάροδο του χρόνου.

Πηγές:

theconversation.com

sciencealert.com

nhs.uk

cdc.gov