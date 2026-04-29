ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πού στοχεύει με την κίνηση της να μπει στο Defence μέσω της συνεργασίας με την Airbus

Πρόκειται για στρατηγική κίνηση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για να μπει σε μία αγορά, αυτή της Άμυνας και Ασφάλειας, που αναμένεται να χρηματοδοτήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έργα ύψους 800 δις ευρώ μέχρι το 2030, ενώ η Ελλάδα μόνο από το πρόγραμμα SAFE έχει σε πρώτη φάση να υλοποιήσει έργα ύψους άνω των 800 εκατ. ευρώ.

Επίσης μην ξεχνάμε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει και την υλοποίηση του αεροδρομίου στο Καστέλλι κάτι που ενδεχομένως να βοηθήσει στις γενικότερες συνέργειες που μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία με έναν κολοσσό της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας όπως είναι η Airbus.

Εξάλλου ειδικά το πρόγραμμα SAFE όπως έχουν αναφέρει και κορυφαία στελέχη του τραπεζικού κλάδου θα αφορά περισσότερο σε έργα υποδομών που θα είναι υποστηρικτικά του τομέα Άμυνας και Ασφάλειας ενώ η χρηματοδότηση έχει στόχο τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιρειών, όπως δηλαδή συμβαίνει στην περίπτωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Airbus.

Η σύμπραξη βασίζεται στον συνδυασμό της εκτεταμένης εμπειρίας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε σύνθετα έργα υποδομών, ενέργειας, περιβάλλοντος, ψηφιακής τεχνολογίας - IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων), με τις τεχνολογίες αιχμής και τη διεθνή τεχνογνωσία της Airbus.

Η σύμπραξη προκρίνει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας και του τεχνολογικού τομέα, καθώς και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Οι δύο Όμιλοι προσβλέπουν στην τόνωση της καινοτομίας και στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός εύρωστου και ανταγωνιστικού εθνικού οικοσυστήματος αναφορικά με την προστασία κρίσιμων υποδομών και την άμυνα. Η αρχή γίνεται με το πρόγραμμα στρατιωτικού δορυφόρου, όπου η Airbus προσφέρει ευρωπαϊκές λύσεις που εγγυώνται την ασφάλεια και την εθνική αυτονομία.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Airbus αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μακροπρόθεσμων οφελών για την ελληνική βιομηχανία. Εναρμονίζεται πλήρως με το ευρύτερο όραμα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε τομείς ζωτικής σημασίας που ενισχύουν την εθνική ανθεκτικότητα και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει τον στόχο της Airbus για περαιτέρω ισχυροποίηση της, επί δύο δεκαετίες, παρουσίας της στην Ελλάδα. Οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες, να ηγηθούν της τεχνολογικής προόδου και να έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.