NBA Finals: Η απονομή του τροπαίου στους Νικς μετά το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1973!

Η αναμονή 53 ετών έφτασε στο τέλος της για τους Νιου Γιορκ Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης ολοκλήρωσε θριαμβευτικά τη σειρά των NBA Finals απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 4-1 και κατακτώντας το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 1973.

Μετά το τέλος του Game 5, ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στους Πρωταθλητές, σε μια ιστορική βραδιά για τον οργανισμό και τους φιλάθλους του. Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, παρέδωσε το τρόπαιο στον ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν.

Ο Ντόλαν ήταν εκείνος που σήκωσε πρώτος το τρόπαιο του πρωταθλητή, δίνοντας το σύνθημα για ξέφρενους πανηγυρισμούς τόσο εντός παρκέ όσο και στις εξέδρες, όπου χιλιάδες φίλοι της ομάδας γιόρτασαν την επιστροφή των Νικς στην κορυφή του αμερικανικού μπάσκετ.

Παράλληλα, οι Νικς έγραψαν ιστορία, καθώς εκτός από το πρωτάθλημα κατέκτησαν και το Κύπελλο NBA τη φετινή σεζόν κι ως εκ τούτου έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία της λίγκας που ολοκληρώνει τη χρονιά με το συγκεκριμένο νταμπλ.

Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στους Νιου Γιορκ Νικς