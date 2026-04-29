Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

Η Πρωτομαγιά 2026 είναι καθιερωμένη ως υποχρεωτική αργία με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, κάτι που ισχύει τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, επηρεάζεται και η λειτουργία των σούπερ μάρκετ.

Τι ισχύει με καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Οι καταναλωτές δεν θα έχουν την δυνατότητα για αγορές την Παρασκευή 1η Μαΐου, αφού οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστές.

Όμως, ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν κάποια καταστήματα franchise και τα συνοικιακά μίνι μάρκετ που λειτουργούν παραδοσιακά τις Κυριακές. Σε κάθε περίπτωση, το τριήμερο δεν αφορά τα σούπερ μάρκετ, αφού το Σάββατο 2/5 θα λειτουργήσουν κανονικά κι έτσι θα μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν κανονικά τα ψώνια τους μέχρι τις 20:00.

Όσον αφορά τις τράπεζες, ήδη έχει επιβεβαιωθεί πως η 1η Μαΐου αποτελεί τραπεζική αργία.

Τα υποκαταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να εκτελούνται κανονικά.

Κλειστά θα μείνουν και τα καταστήματα τόσο σε εμπορικούς δρόμους όσο και στα malls, ενώ και οι φούρνοι θα παραμείνουν κλειστοί.