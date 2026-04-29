Shrinkflation: Η «σιωπηλή» ακρίβεια στα ράφια – Πώς να την εντοπίσετε
Το φαινόμενο της λεγόμενης «shrinkflation» εξαπλώνεται στα σούπερ μάρκετ, αποτελώντας μια έμμεση μορφή αύξησης τιμών. Οι εταιρείες μειώνουν την ποσότητα του προϊόντος μέσα στη συσκευασία, χωρίς αντίστοιχη μείωση στην τιμή – ή ακόμη και με αύξησή της – με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερα για λιγότερο.
Πού εντοπίζονται οι αλλαγές
Οι «σιωπηλές» μειώσεις εμφανίζονται σε ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως:
- σοκολάτες
- δημητριακά
- σνακ και πατατάκια
- μπισκότα (ιδίως οικογενειακές συσκευασίες)
- παγωτά
- προϊόντα προσωπικής φροντίδας (σαμπουάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά)
- καλλυντικά
Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές
Για να εντοπιστεί η πρακτική, οι καταναλωτές καλούνται να δίνουν προσοχή σε:
- την τιμή ανά μονάδα (€/κιλό ή €/λίτρο)
- τυχόν αλλαγές στο βάρος ή τον όγκο της συσκευασίας
- ενδείξεις όπως «νέο μέγεθος» ή «βελτιωμένη συνταγή»
- διαφοροποιήσεις στο σχήμα ή στο μέγεθος της συσκευασίας
Ενδεικτικά παραδείγματα
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ποσότητες έχουν ήδη μειωθεί αισθητά:
- πατατάκια: από 90γρ. σε 70γρ.
- τυρογαριδάκια: από 85γρ. σε 80γρ.
- κάψουλες καφέ: από 57γρ. σε 52γρ.
- οικογενειακά παγωτά: από 3 λίτρα σε 2,7 λίτρα
Νέο κύμα ανατιμήσεων
Την ίδια στιγμή, μετά το Πάσχα καταγράφονται νέες αυξήσεις τιμών που φτάνουν έως και το 15% από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ, επηρεάζοντας βασικά προϊόντα όπως αλλαντικά, σοκολάτες, γάλα εβαπορέ και τυροκομικά.
Το αποτέλεσμα είναι διπλή πίεση για τον καταναλωτή: μικρότερες ποσότητες και υψηλότερες τιμές, σε μια περίοδο ήδη αυξημένου κόστους ζωής.