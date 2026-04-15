Οι Έλληνες πήγαν στο χωριό αλλά το Πάσχα ήταν πιο φτωχό από το 2025

Κύριος «μοχλός» του πασχαλινού «συμπυκνωμένου» τζίρου των 7–10 ημερών, ήταν το 1 δισ. ευρώ του Δώρου Πάσχα από τον ιδιωτικό τομέα

Γεώργιος Καλούμενος

Οι Έλληνες πήγαν μεν μαζικά στο χωριό το φετινό Πάσχα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αλλά το γιόρτασαν με σημαντικές «περικοπές» ποσότητας και ποιότητας, τόσο σε ότι αφορά το πασχαλινό τραπέζι, όσο και τις υπόλοιπες αγορές τους (δώρα, ρούχα, παπούτσια κλπ).

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η ακρίβεια που έχει εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας του Πολέμου, ειδικά σε ενέργεια και μεταφορές, ανάγκασε τους καταναλωτές να είναι πιο προσεκτικοί φέτος στις αγορές τους με αποτέλεσμα να επιλέξουν είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα και καύσιμα σε βάρος άλλων προϊόντων όπως είναι τα ρούχα και τα παπούτσια.

Αλλά ακόμα και στα τρόφιμα οι αγορές ήταν πιο «φειδωλές» σε σχέση με πέρυσι καθώς οι καταναλωτές επέλεξαν είτε να ψωνίσουν λιγότερα, είτε φθηνότερα προϊόντα.

Αυτό αποδεικνύεται και από στοιχεία του ΕΒΕΠ, για την Πασχαλινή αγορά σύμφωνα με τα οποία ο φετινός τζίρος έμεινε σταθερός σε αξία σε σχέση με πέρυσι στο 1,5 δις. ευρώ, αλλά λόγω του πληθωρισμού, οι ποσότητες που διακινήθηκαν ήταν μειωμένες κατά 2-5%.

Κύριος «μοχλός» του πασχαλινού «συμπυκνωμένου» τζίρου των 7–10 ημερών, ήταν το 1 δισ. ευρώ του Δώρου Πάσχα από τον ιδιωτικό τομέα.

Συνοψίζοντας την φετινή εικόνα ανά κατηγορία, συμμετοχή και δυναμική στο πασχαλινό τζίρο παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Τα τρόφιμα είχαν υψηλή συμμετοχή με 50% και τζίρο περίπου 750 εκατ. ευρώ, τα πασχαλινά παραδοσιακά δώρα είχαν μεσαία συμμετοχή με 20% και περίπου 300 εκατ. ευρώ, καθώς και η ένδυση υπόδηση με συμμετοχή 15% και περίπου 250 εκατ. ευρώ. Ο εσωτερικός τουρισμός είχε σταθερή συμμετοχή με 10% και άνω των 150 εκ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι είχαν συμπληρωματική συμμετοχή με 5% και χαμηλό τζίρο.

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι παρατηρήθηκε μικρή αλλαγή στις διατροφικές επιλογές, αλλά και μείωση των ποσοτήτων ανά οικογένεια.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του εμπορίου η καταναλωτική συμπεριφορά έχει αλλάξει αισθητά καθώς η ακρίβεια και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος έχει οδηγήσει στο να γίνονται οι αγορές μετά από περισσότερη σκέψη. Έτσι η «μέση» απόδειξη είναι συνεχώς μικρότερη με τους καταναλωτές να δίνουν προτεραιότητα στα απολύτως απαραίτητα.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η τάση συγκέντρωσης της κατανάλωσης σε μεγαλύτερα καταστήματα, κυρίως στον κλάδο των τροφίμων, εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων και των περιφερειακών αγορών.

Μεγάλο ποσοστό αγοραστών στράφηκε σε οικονομικότερες επιλογές, είτε επιλέγοντας προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είτε αλλάζοντας κατάστημα, ακόμη και σε επίπεδο καθημερινών αγορών. Οι κεντρικές αγορές, τα σούπερ μάρκετ και τα εκπτωτικά καταστήματα ενίσχυσαν τη θέση τους, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης δυνατότητας συγκράτησης τιμών.

Η φετινή αγορά χαρακτηρίστηκε από έντονη τάση σύγκρισης τιμών και αναζήτησης προσφορών. Οι καταναλωτές εμφανίστηκαν πιο ενημερωμένοι και περισσότερο ευέλικτοι ως προς το που και τι αγοράζουν.

Η αγορά εμφάνισε επίσης έντονα χαρακτηριστικά «δύο ταχυτήτων». Από τη μία πλευρά, οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής προσέφεραν πιο ανταγωνιστικές τιμές, λειτουργώντας ως βασικός πόλος προσέλκυσης για το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Από την άλλη, τα παραδοσιακά καταστήματα, κρεοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και μανάβικα αναγκαστικά διατήρησαν υψηλότερα επίπεδα τιμών, απευθυνόμενα κυρίως σε μόνιμους πελάτες, που δίνουν έμφαση στην ποιότητα και την ελληνική προέλευση των προϊόντων.

Στο οικονομικό περιβάλλον, ο πληθωρισμός εξακολούθησε να επηρεάζει τις αγοραστικές αποφάσεις. Η αύξηση του κόστους ενέργειας και μεταφορών, μεταφέρθηκε εν μέρει στις τελικές τιμές των προϊόντων, περιορίζοντας τα περιθώρια.

Συνολικά, η πασχαλινή αγορά του 2026 αποτύπωσε μια μεταβατική φάση για το λιανεμπόριο. Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να ισορροπήσουν μεταξύ τιμών και ποιότητας, ενώ οι 8 στους 10 καταναλωτές υιοθέτησαν συγκρατημένη προσέγγιση στις αγορές τους. Οι τιμές ήταν αυξημένες από πέρυσι 12% στο αρνί, 10% στα οπωροκηπευτικά και 5-8% στα υπόλοιπα είδη που συνθέτουν το πασχαλινό τραπέζι.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικών: Το προϊόν που χρησιμοποιείς σε κάθε πλύση μπορεί να καταστρέφει τα ρούχα σου

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κάνει λόγο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν

07:04WHAT THE FACT

Γιγαντιαία σήραγγα 120 χλμ. σχεδιάζεται για υποθαλάσσιο τρένο υψηλής ταχύτητας

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ – Λαβρόφ στο Πεκίνο

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ - Μπανταλόνα: «Τελικός» πρόκρισης στο Final Four του BCL - Η ώρα και το κανάλι

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο η «εκρηκτική» συνεδρίαση της Ολομέλειας: Κόντρα εφ' όλης της ύλης και 15ήμερο «φωτιά»

06:06LIFESTYLE

Τρεις πρεμιέρες ανακατεύουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες πήγαν στο χωριό αλλά το Πάσχα ήταν πιο φτωχό από το 2025

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Λίγες ημέρες ακόμα για την αίτηση - Πώς να την υποβάλετε

06:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακή κρίση ανάλογη με το 1974 – Το ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη

06:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

06:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρώτο crash test κυβέρνησης και αντιπολίτευσης την Πέμπτη στη Βουλή - Τι θα πει ο Μητσοτάκης

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σε κατάσταση ασφυξίας οι κτηνοτρόφοι - Νέες κινητοποιήσεις - Ο δεκάλογος των αιτημάτων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Από το «Χριστός Ανέστη» στα κρατητήρια: Περιπέτεια για ιερέα στην Κρήτη το Μεγάλο Σάββατο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι», λέει ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στα ημιτελικά η αλύγιστη Ατλέτικο, πρόκριση και για την Παρί - Βίντεο

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ