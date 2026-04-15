Οι Έλληνες πήγαν στο χωριό αλλά το Πάσχα ήταν πιο φτωχό από το 2025

Οι Έλληνες πήγαν μεν μαζικά στο χωριό το φετινό Πάσχα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αλλά το γιόρτασαν με σημαντικές «περικοπές» ποσότητας και ποιότητας, τόσο σε ότι αφορά το πασχαλινό τραπέζι, όσο και τις υπόλοιπες αγορές τους (δώρα, ρούχα, παπούτσια κλπ).

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η ακρίβεια που έχει εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας του Πολέμου, ειδικά σε ενέργεια και μεταφορές, ανάγκασε τους καταναλωτές να είναι πιο προσεκτικοί φέτος στις αγορές τους με αποτέλεσμα να επιλέξουν είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα και καύσιμα σε βάρος άλλων προϊόντων όπως είναι τα ρούχα και τα παπούτσια.

Αλλά ακόμα και στα τρόφιμα οι αγορές ήταν πιο «φειδωλές» σε σχέση με πέρυσι καθώς οι καταναλωτές επέλεξαν είτε να ψωνίσουν λιγότερα, είτε φθηνότερα προϊόντα.

Αυτό αποδεικνύεται και από στοιχεία του ΕΒΕΠ, για την Πασχαλινή αγορά σύμφωνα με τα οποία ο φετινός τζίρος έμεινε σταθερός σε αξία σε σχέση με πέρυσι στο 1,5 δις. ευρώ, αλλά λόγω του πληθωρισμού, οι ποσότητες που διακινήθηκαν ήταν μειωμένες κατά 2-5%.

Κύριος «μοχλός» του πασχαλινού «συμπυκνωμένου» τζίρου των 7–10 ημερών, ήταν το 1 δισ. ευρώ του Δώρου Πάσχα από τον ιδιωτικό τομέα.

Συνοψίζοντας την φετινή εικόνα ανά κατηγορία, συμμετοχή και δυναμική στο πασχαλινό τζίρο παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Τα τρόφιμα είχαν υψηλή συμμετοχή με 50% και τζίρο περίπου 750 εκατ. ευρώ, τα πασχαλινά παραδοσιακά δώρα είχαν μεσαία συμμετοχή με 20% και περίπου 300 εκατ. ευρώ, καθώς και η ένδυση υπόδηση με συμμετοχή 15% και περίπου 250 εκατ. ευρώ. Ο εσωτερικός τουρισμός είχε σταθερή συμμετοχή με 10% και άνω των 150 εκ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι είχαν συμπληρωματική συμμετοχή με 5% και χαμηλό τζίρο.

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι παρατηρήθηκε μικρή αλλαγή στις διατροφικές επιλογές, αλλά και μείωση των ποσοτήτων ανά οικογένεια.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του εμπορίου η καταναλωτική συμπεριφορά έχει αλλάξει αισθητά καθώς η ακρίβεια και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος έχει οδηγήσει στο να γίνονται οι αγορές μετά από περισσότερη σκέψη. Έτσι η «μέση» απόδειξη είναι συνεχώς μικρότερη με τους καταναλωτές να δίνουν προτεραιότητα στα απολύτως απαραίτητα.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η τάση συγκέντρωσης της κατανάλωσης σε μεγαλύτερα καταστήματα, κυρίως στον κλάδο των τροφίμων, εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων και των περιφερειακών αγορών.

Μεγάλο ποσοστό αγοραστών στράφηκε σε οικονομικότερες επιλογές, είτε επιλέγοντας προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είτε αλλάζοντας κατάστημα, ακόμη και σε επίπεδο καθημερινών αγορών. Οι κεντρικές αγορές, τα σούπερ μάρκετ και τα εκπτωτικά καταστήματα ενίσχυσαν τη θέση τους, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης δυνατότητας συγκράτησης τιμών.

Η φετινή αγορά χαρακτηρίστηκε από έντονη τάση σύγκρισης τιμών και αναζήτησης προσφορών. Οι καταναλωτές εμφανίστηκαν πιο ενημερωμένοι και περισσότερο ευέλικτοι ως προς το που και τι αγοράζουν.

Η αγορά εμφάνισε επίσης έντονα χαρακτηριστικά «δύο ταχυτήτων». Από τη μία πλευρά, οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής προσέφεραν πιο ανταγωνιστικές τιμές, λειτουργώντας ως βασικός πόλος προσέλκυσης για το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Από την άλλη, τα παραδοσιακά καταστήματα, κρεοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και μανάβικα αναγκαστικά διατήρησαν υψηλότερα επίπεδα τιμών, απευθυνόμενα κυρίως σε μόνιμους πελάτες, που δίνουν έμφαση στην ποιότητα και την ελληνική προέλευση των προϊόντων.

Στο οικονομικό περιβάλλον, ο πληθωρισμός εξακολούθησε να επηρεάζει τις αγοραστικές αποφάσεις. Η αύξηση του κόστους ενέργειας και μεταφορών, μεταφέρθηκε εν μέρει στις τελικές τιμές των προϊόντων, περιορίζοντας τα περιθώρια.

Συνολικά, η πασχαλινή αγορά του 2026 αποτύπωσε μια μεταβατική φάση για το λιανεμπόριο. Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να ισορροπήσουν μεταξύ τιμών και ποιότητας, ενώ οι 8 στους 10 καταναλωτές υιοθέτησαν συγκρατημένη προσέγγιση στις αγορές τους. Οι τιμές ήταν αυξημένες από πέρυσι 12% στο αρνί, 10% στα οπωροκηπευτικά και 5-8% στα υπόλοιπα είδη που συνθέτουν το πασχαλινό τραπέζι.

