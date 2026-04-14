Ανακαινίζω - Νοικιάζω: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα - Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση

Snapshot Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου και καλύπτει ακίνητα έως 120 τ.μ.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90% των 36.000 ευρώ, με αυξημένα ποσοστά για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης προορίζεται για βασικές εργασίες ανακαίνισης, ενώ μόνο μικρό ποσοστό απαιτείται για ενεργειακή αναβάθμιση.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιοκτήτες ακινήτων τουλάχιστον 20 ετών που παραμένουν κλειστά για τρία χρόνια ή παλαιότερα σπίτια μη βιώσιμα για κατοίκηση.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του προηγούμενου προγράμματος οφείλονται σε αυστηρό έλεγχο παραστατικών για αποφυγή καταχρήσεων, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε περίπτωση.

Προ των πυλών είναι το νέο, διευρυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Όπως έχει αναφέρει και στο πρόσφατο παρελθόν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το νέο σχήμα θα καλύπτει ακίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα και θα παρέχει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90% των 36.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του νοικοκυριού. Μάλιστα, για ορισμένες ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και νοικοκυριά με αναπηρία, η επιδότηση θα είναι αυξημένη.

Μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού ποσού θα απαιτείται να διατεθεί για ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι θα μπορεί να αξιοποιηθεί για βασικές παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως κουζίνα, μπάνιο και άλλες εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει η υπουργός, στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα τουλάχιστον 20ετίας, τα οποία παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και σε παλαιότερα σπίτια στα οποία ήδη κατοικούν οικογένειες, εφόσον κρίνονται μη βιώσιμα σε όρους κατοίκησης.

Τι ισχύει για εκκρεμείς πληρωμές του παλιού προγράμματος

Με αφορμή παράπονα πολιτών για καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις του παλαιότερου «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η υπουργός ανέφερε ότι οι εκταμιεύσεις περνούν από αυστηρό έλεγχο των παραστατικών, ώστε να αποτραπούν καταχρήσεις ή μη επιλέξιμες περιπτώσεις.

Όπως είπε, στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί εκατοντάδες αιτήσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο τον πιο εντατικό έλεγχο. Για τον λόγο αυτό απέφυγε να δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε ατομική περίπτωση, ζητώντας να εξετάζονται ξεχωριστά οι αιτήσεις.

