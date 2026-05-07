Χανταϊός: Οι 2 Ολλανδοί που πέθαναν είχαν ταξιδέψει σε 3 χώρες πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο

Το ζευγάρι από την Ολλανδία που βρήκε τον θάνατο από χανταϊό είχε ταξιδέψει σε Χιλή, Ουρουγουάη και Αργεντινή προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Το ζευγάρι Ολλανδών που πέθανε από χανταϊό ταξίδεψε στη Χιλή, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.
  • Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής διερευνά τις κινήσεις των επιβατών που εμφάνισαν συμπτώματα χανταϊού στο πλοίο.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η μόλυνση έγινε στην Αργεντινή.
  • Η περιοχή της Γης του Πυρός στην Αργεντινή, από όπου αναχώρησε το MV Hondius, δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996.
Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Υπογραμμίζει πως «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός – απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου – «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

