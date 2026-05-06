Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Του «έκλεψαν» την ευκαιρία αλλά έχει έναν ακόμα... τελικό

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να “καθαρίσει” από απόψε την πρόκριση στο Final-4 καθώς οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν “πλήρωσαν” την κακή του παρουσία στο αμυντικό κομμάτι αλλά και την κάκιστη διαιτησία των Γιαβόρ και Νέντοβιτς που από τις πρώτες κιόλας στιγμές του αγώνα φρόντισαν να δείξουν τις ορέξεις και τις διαθέσεις τους.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να είναι πίσω στο σκορ ακόμα και με 19 πόντους διαφορά αλλά οι “πράσινοι” κόντρα σε όλους και σε όλα βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν και να παλέψουν μέχρι την τελευταία κατοχή. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν πιο μυαλωμένος και πιο εύστοχος στα τελευταία σουτ τότε θα μπορούσε να είχε πάρει την νίκη και να είχε “τσεκάρει” το εισιτήριο για το Final-4.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 17 πόντους, ο Ρογκαβόπουλος ακολούθησε με 15 και ο Χέιζ-Ντέιβις με 15.

Πλέον οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι στο Telekom Center Athens, την Παρασκευή το βράδυ, με τον Παναθηναϊκό να έχει και πάλι στο χέρια του την ευκαιρία της πρόκρισης.

Κακό ξεκίνημα για τους “πράσινους”

Κακό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση και πολύ καλό από πλευράς Βαλένθια. Οι “πράσινοι” στην επίθεση δεν είχαν καλές αποστάσεις, δεν είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας και μετά από 2:30 λεπτά αγώνα είχαν πετύχει μόλις 3 πόντους από 3 βολές του Τσέντι Όσμαν. Αντιθέτως η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν εξαιρετική, “έχτιζε” προϋποθέσεις για καλές επιθέσεις και με τον Κάμερον Τέιλρο να έχει 6 γρήγορους πόντους προηγήθηκε 3-9 με τους παίκτες της Βαλένθια να έχουν 0/4 βολές. Ο Αταμάν έδωσε εντολή να παίξει ο Γκραντ από το χαμηλό ποστ με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει δύο βολές από τον Αμερικανό και από τη δημιουργία του ο Ναν πέτυχε τρίποντο και μείωσε στον πόντο, 8-9, σημειώνοντας το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι της ομάδας του μετά από 3:30 λεπτά παιχνιδιού. Η Βαλένθια όμως αντέδρασε, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Παναθηναϊκού και με σερί 0-5 με τρίποντο του Τέιλορ που έφτασε τους 9 πόντους έκανε το 8-14 στο πεντάλεπτο της αναμέτρησης.

Μπροστά η Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό να μη μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό

Στο σημείο αυτό ο Τέιλορ έκανε το δεύτερο προσωπικό του φάουλ αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να βρει ρυθμό. Τα εύκολα λάθη στην επίθεση έδινε τη δυνατότητα στη Βαλένθια να ελέγχει τον ρυθμό και με εύκολους πόντους στην επίθεση οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 12-18 με τον Γιαβόρ να έχει ξεκινήσει να παίζει καταλυτικό ρόλο στην υπέρ της Βαλένθια, εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Αταμάν έριξε στην πεντάδα Καλαϊτζάκη, Σορτς, Χουάντσο και Φαρίντ και το σκηνικό ξεκίνησε να αλλάζει. Η άμυνα της Βαλένθια με double team προσπαθούσε να διώξει τη μπάλα από τα χέρια του Ναν και τα κατάφερνε, με τον Σορτς να δίνει… αέρα στην ομάδα του και μα ειώνει σε 18-20, 1:15 πριν το τέλος της περιόδου. Τα λάθη όμως πλήγωναν τον Παναθηναϊκό με την περιόδο να λήγει 18-24.

Η Βαλένθια καλύτερη, ο Παναθηναϊκός κακός και οι διαιτητές οι χειρότεροι

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος για τον Παναθηναϊκό με τους “πράσινους” αν τα κάνουν όλα λάθος και να δέχονται επιμέρους σκορ 7-11 και τη Βαλένθια να ξεφεύγει με 25-35. Ο Αταμάν προσπάθησε να γυρίσει το ματς με το να αλλάξει σχήμα και έβαλε τον Χουάντσο στο “5” με τον Κέντρικ Ναν να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα και να μειώνει τη διαφορά. Ο Ναν έκανε το 30-38 αλλά οι διαιτητές ήταν τραγικοί με τους Νέντοβιτς και Γιαβόρ να είναι προκλητικοί να μη δίνουν ξεκάθαρο φάουλ στον Ντέιβις και να χρεώνουν, στην ίδια φάση, τον Όσμαν με ανύπαρκτο επιθετικό φάουλ.

Τραγικά λάθη και στο +13 η Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να μειώσει το σκορ με… ανορθόδοξο τρόπο και με την στήριξη του Νέντοβιτς, αλλά αμυντικά οι “πράσινοι” είχαν πολλά προβλήματα. Ο Μαπντιό στο 16΄έκανε το 32-43 δίνοντας 11 πόντους προβάδισμα στην ομάδα του με τον Λεσόρ να μειώνει με εντυπωσιακό κάρφωμα και τον Πουέρτο να βάζει φωτιά στο ματς. Μετά το τρίποντο που πέτυχε γύρισε στον κόσμο και προκάλεσε με χειρονομία, αλλά στην αμέσως επόμενη φάση τραυματίστηκε… μόνος του και πέρασε εκτός παιχνιδιού, γυρνώντας το πόδι του. Ο Σορτς μείωσε σε 39-46, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε με τρία λάθη του Ναν στις τελευταίες επιθέσεις και 4 πόντους στον αιφνιδιασμό από τη Βαλένθια να είναι πίσω στο σκορ με 13 πόντους, 39-52, που ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα.

Στο +17 η Βαλένθια

Ένας κάκιστος Παναθηναϊκός στα πρώτα δυόμιση λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου έδωσε τη δυνατότητα στη Βαλένθια να πάρει…κεφάλι για τα καλά και να προηγηθεί με 19 πόντους, 43-62, προτού ο Εργκίν Αταμάν καλέσει τάιμ άουτ για να κόψει τον ρυθμό των φιλοξενούμενων και να… ξυπνήσει τους παίκτες του. Κοστέλο και τόμπσον είχαν δώσει το μομέντουμ στους Ισπανούς και ο Παναθηναϊκός έψαχνε άμεση λύσεις. Ο Χέιζ-Ντέιβις έπαιρνε τις μπάλες στην επίθεση, ο Όσμαν μείωσε σε 50-64, αλλά ένα λάθος του Γκραντ οδήγησε στο 4ο φάουλ του Ναν ο οποίος πέρασε στον πάγκο και ο Μπαντιό με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 50-67… κόβοντας τα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού.

Προκλητικοί Γιαβόρ και Μαρτίνεθ έβαλαν… φωτιά στο T-Center

Στο 25΄η διαφορά ήταν στους 17 πόντους αλλά ο Όσμαν ανάγκασε τον Μαρτίνεθ να καλέσει τάιμ άουτ. Με μεγάλο τρίποντο και φοβερό κόψιμο στον αιφνιδιασμό ο Όσμαν έδωσε την ευκαιρία στον Ρογκαβόπουλο να εκτελέσει και με ένα ακόμα τρίποντο το σκορ έγινε 56-67, 3:40 πριν το τέλος της περιόδου. Και κάπου εκεί ο Γιαβόρ άναψε το φυτίλι και ο Μαρτίνεθ προκάλεσε έκρηξη στο γήπεδο. Ο Γιαβόρ χρέωσε με ανύπαρκτο φάουλ τον Ρογκαβόπουλο, ο Αταμάν διαμαρτυρήθηκε και ο Μαρτίνεθ κινήθηκε προς το μέρος του φτάνοντας μέχρι τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Γιαβόρ προχώρησε στην αποβολή και των δύο προπονητών και το παιχνίδι έγινε… ροντέο. Ο Παναθηναϊκός δεχόταν πολύ εύκολα καλάθι, αλλά ο Ρογκαβόπουλος το είχε πάρει πάνω του και μεγάλο τρίποντο με τη λήξη της περιόδου, έριξε τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, 66-75.

Ο έλεγχος στη Βαλένθια

Σε κάτι περισσότερο από ενάμιση λεπτό παιχνιδιού στην τέταρτη περίοδο ο Παναθηναϊκός δέχθηκε σερί 2-9, με τις ευλογίες και τα ανεκδιήγητα σφυρίγματα του Γιαβόρ, με τον Ρογκαβόπουλο να παλεύει σχεδόν μόνος του σε άμυνα και επίθεση. Οι “πράσινοι” συνέχιζαν να πληρώνουν την πολύ κακή τους άμυνα αλλά και τις ταξικές αποφάσεις των διαιτητών που ήταν ξεκάθαρο πως είχαν έρθει στο T-Center με έναν και μόνο στόχο. Η Βαλένθια με μεγάλα σουτ διατηρούσε διαφορά ασφαλείας και πέντε λεπτά πριν από το τέλος το σκορ ήταν 79-91 με τρίποντο του Σορτς, με τους διαιτητές να αποβάλλουν με πέμπτο φάουλ τον Κέντρικ Ναν.

Ο Ρογκαβόπουλος είχε ντυθεί… Ναν και με πολύ καλό “διάβασμα” πάνω στην άμυνα των Ισπανών έπαιρνε σωστές επιθέσεις και με 4 συνεχόμενους δικούς του πόντους έριξε τη διαφορά στους 8 πόντους, 83-90, 3:32 πριν τη λήξη, με τον ίδιο να φτάνει τους 16 πόντους και τη Βαλένθια να παίρνει άμεσα τάιμ άουτ.

Το γύρισε και το έχασε μέσα από τα χέρια του

Επτά λεπτά μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου, με το σκορ στο 83-90, η Βαλένθια έκανε το πρώτο της ομαδικό φάουλ και ο σορτς έριξε ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 85-90. Στην αμέσως επόμενη επίθεση ο Λεσόρ πήρε επιθετικό φάουλ (2:34 για το τέλος), ο Χέιζ όμως πήγε σε κακή επίθεση. Ο Παναθηναϊκός με τη διαφορά στους 5 πόντους έχασε τρις επιθέσεις με τη Βαλένθια να συνεχίζει να παίζει με τα φάουλ, μιας και είχε να δώσει ξανά και ξανά. Ο Σορτς έχασε ένα ακόμα τρίποντο, ο Παναθηναϊκός έβγαλε την άμυνα και στα 20.2 πριν το τέλος ο Χέιζ-Ντέιβις κέρδισε τρεις βολές με το… ζόρι. Σε ξεκάθαρο φάουλ του Μπαντιό την ώρα του σουτ, ο Νέντοβιτς έπρεπε να πάει στο instant replay για να δει αυτό ποτυ είδαν όλοι με… γυμνό μάτι. Και αναγκάστηκε να δώσει τρεις βολές. Ο Αμερικανός ευστόχησε σε 2 και έκανε το 87-90. Ο Παναθηναϊκός ανάγκασε τη Βαλένθια σε λάθος, κυλώντας μόλις 3 δεύτερα στο χρονόμετρο και οι “πράσινοι” είχαν επίθεση από την τελική γραμμή. Ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε δύο φορές από το τρίποντο και η Βαλένθια πήρε την νίκη, έκανε το break και πλέον οι δύο ομάδες έδωσαν ραντεβού για την Παρασκευή το βράδυ.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91

