Λευτέρης Σουλτάτος για Βάσω Λασκαράκη: «Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε η δύναμή μου»
Οι τρυφερές ευχές του γνωστού σεφ για την ηθοποιό με αφορμή την έβδομη επέτειο γάμου τους
Επτά χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν σήμερα, 29 Απριλίου η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος.
Με αφορμη την επέτειο γάμου τους, ο γνωστός σεφ προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Ένας χρόνος ακόμα. Σαν σήμερα σε σήκωσα στα χέρια μου και από τότε δεν σε άφησα ποτέ από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε το σπίτι μου, η δύναμή μου, η ηρεμία μου και το πιο όμορφο "μαζί" . Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα σε σηκώνω πάντα ψηλά… όπως σου αξίζει. Βάσω και στα 100!».
Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα στις 29 Απριλίου 2019, στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια Ηρακλείου στην Κρήτη, με λίγους και στενούς φίλους.