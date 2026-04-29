Συγκινεί η Πέγκυ Ζήνα για την Μαρινέλλα: «Με έκανε και ξαναβρήκα τη φωνή μου»

Ένα συγκινητικό περιστατικό με την Μαρινέλλα μοιράστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Πέγκυ Ζήνα, ένα μήνα μετά τον θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού.

Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε για μία δύσκολη ψυχολογική περίοδο της ζωής της, όταν είχε χάσει τη φωνή της, αναφέροντας ότι ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην εξυγίανσή της ήταν η Μαρινέλλα.

«Της χρωστάω τη φωνή μου και το λέω για άλλη μια φορά γιατί είχαμε τον ίδιο γιατρό και μετά τη δεύτερη επέμβαση στις φωνητικές μου χορδές, είχα πάθει ένα ψυχολογικό σοκ και ενώ είχε πετύχει η επέμβαση, δεν τραγουδούσα όπως με ξέρετε», δήλωσε αρχικά η Πέγκυ Ζήνα.

«Όταν πήγα στη Μαρινέλλα και της είπα ότι δεν είμαι καλά “μήπως να με πάρεις μετά μου λέει που θα πας σπίτι;” Το τηλέφωνο της 1,5 ώρας δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου έβαλε τόσο χέρι αλλά με χάιδευε και ταυτόχρονα, μία έκλαιγα, μία γελούσα και με έκανε και ξαναβρήκα τη φωνή μου. Με έπεισε ότι όλο αυτό ήταν ψυχολογικό και ότι με έχει καβαλήσει ο διάολος που δεν σέβομαι το δώρο που έχω στον λαιμό μου. Από εκεί και πέρα μαγικά βρήκα τη φωνή μου», πρόσθεσε η γνωστή ερμηνεύτρια.

