Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

Το χρονικό μιας σχέσης που συγκρούστηκε με τα πρωτόκολλα των Ανακτόρων και το δίλημμα του Φρέντυ Σερπιέρη ανάμεσα στην αγάπη και την αποκλήρωση

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά
  • Η σχέση της Μαρινέλλας με τον Φρέντυ Σερπιέρη εξελίχθηκε αθόρυβα και σε αντίθεση με τα αυστηρά κοινωνικά πρωτόκολλα των Ανακτόρων.
  • Ο Φρέντυ Σερπιέρης προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια με σημαντική κοινωνική και οικονομική επιρροή στην Ελλάδα.
  • Η μητέρα του Φρέντυ, Ιουλία Βλαστού, που είχε στενές σχέσεις με τη βασίλισσα Φρειδερίκη, αντιτάχθηκε έντονα στο γάμο λόγω κοινωνικών στερεοτύπων.
  • Ο γάμος ανάμεσα σε αριστοκράτη και λαϊκή τραγουδίστρια θεωρούνταν αδιανόητος και απειλούσε με κοινωνική απαξίωση ή αποκλήρωση τον Φρέντυ.
  • Παρά τον χωρισμό τους, η Μαρινέλλα και ο Φρέντυ κράτησαν ισχυρό το συναισθηματικό τους δέσιμο και απέκτησαν μαζί την κόρη τους, Τζωρτίνα.
Ο έρωτας της Μαρινέλλας με τον Φρέντυ Σερπιέρη υπήρξε μια ιστορία πάθους που εκτυλίχθηκε αθόρυβα, θυμίζοντας σενάριο κινηματογραφικής ταινίας εποχής. Με φόντο τα αριστοκρατικά σαλόνια και τους αυστηρούς κανόνες του Παλατιού, η σχέση αυτή έμελλε να χαρίσει στη μεγάλη ερμηνεύτρια την κόρη της, Τζωρτίνα, αλλά και να προσκρούσει σε ανυπέρβλητα κοινωνικά τείχη.

Το προφίλ ενός αριστοκράτη

Ο Φρέντυ Σερπιέρης δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα. Εγγονός του Ιωάννη Βαπτιστή Σερπιέρη —του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με τα μεταλλεία του Λαυρίου και το περίφημο «Λαυρεωτικό ζήτημα»— κουβαλούσε μια βαριά οικογενειακή κληρονομιά. Πρωταθλητής ιππασίας και αργότερα πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, ο Σερπιέρης ανήκε στην οικονομική και κοινωνική ελίτ της χώρας, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια.

Το «απαγορευμένο» του γάμου και ο ρόλος της μητέρας

Παρά το βάθος της σχέσης τους, που ξεκίνησε μετά τον χωρισμό της Μαρινέλλας από τον Στέλιο Καζαντζίδη, ο δρόμος προς την εκκλησία παρέμεινε κλειστός. Καθοριστικό εμπόδιο στάθηκε η μητέρα του Φρέντυ, Ιουλία Βλαστού. Διακεκριμένη τενίστρια και μέλος του στενού κύκλου της βασίλισσας Φρειδερίκης, η Βλαστού ενσάρκωνε τα αυστηρά πρότυπα της εποχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όπως αυτή του δημοσιογράφου Αντρέα Κουβελογιάννη, ένας γάμος ανάμεσα σε έναν εκπρόσωπο της αριστοκρατίας και μια λαϊκή τραγουδίστρια θεωρούνταν τότε αδιανόητος. Ο Φρέντυ βρέθηκε μπροστά στο φάσμα της κοινωνικής απαξίωσης ή ακόμη και της αποκληρώσεως, καθώς ο κώδικας τιμής της τάξης του δεν επέτρεπε τέτοιες «υπερβάσεις».

Η νίκη του συναισθήματος απέναντι στα στερεότυπα

Αν και το κοινωνικό χάσμα αποδείχθηκε αγεφύρωτο οδηγώντας τους τελικά στον χωρισμό, το συναισθηματικό τους δέσιμο παρέμεινε ισχυρό. Αψηφώντας τα στερεότυπα της προ-Μεταπολιτευτικής Ελλάδας, επέλεξαν να φέρουν στον κόσμο την κόρη τους, Τζωρτίνα, επισφραγίζοντας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο έναν έρωτα που αρνήθηκε να υποταχθεί πλήρως στους κανόνες της «καλής κοινωνίας».

