Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Κατέκτησες όλο τον Ελληνισμό σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Σε λένε εμβληματική τραγουδίστρια, αιώνια φωνή, γυναίκα με τσαγανό, πολλοί σε λένε μάνα. Για την ευγνωμοσύνη που νιώθουν όσοι σε γνώρισαν.

«Μαρινέλλα μου, καπετάνισσα», είπε και ξέσπασε σε έναν λυγμό η συγκλονιστική Χαρούλα Αλεξίου.

Για όσους συνεργαστήκαμε μαζί σου, ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας, είπε και έκλεισε λέγοντας «θέλουμε να σε βλέπουμε πάντα να γελάς».

Η Χαρούλα Αλεξίου θυμήθηκε τη στιγμή που η Μαρινέλλα συμμετέχοντας στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 άνοιξε τα χέρια της προς τον ουρανό και πάλι τη στιγμή που στο αφιέρωμα στη Βίκυ Μοσχολιού, «σε είχαμε κορυφαία», όπως είπε.

Ο λυγμός της έγινε ακόμη πιο έντονος όταν θυμήθηκε πως η Μαρινέλλα ήταν μπροστά στην πρώτη της ακρόαση και πάλι σήμερα, όπως είπε, καλέστηκε από τα παιδιά της, να μιλήσει για εκείνη.

