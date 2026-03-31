Στις 14:00 η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών

Σωτήρης Σκουλούδης

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο πολιτικός και ο καλλιτεχνικός κόσμος στο τελευταίο αντίο

Με δάκρυα στα μάτια η κόρη της Μαρινέλλας, Τζωρτζίνα Σερπιέρη

Σύσσωμος ο πολιτικός και ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Στις 13:00, το μεσημέρι της Τρίτης (31/3) ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκύνημα στην Μαρινέλλα, στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου εντός της Μητρόπολης Αθηνών.

Το φέρετρο μεταφέρθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στις 14:00 θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, του καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά και απλών ανθρώπων που θαύμασαν και αγάπησαν την σπουδαία ερμηνεύτρια.

Συγκινεί η εικόνα της Τζωρτζίνας Σερπιέρη που συνοδεύει με δάκρυα στα μάτια το φέρετρο της μητέρας της, κρατώντας το χέρι της κόρης της.

Με δάκρυα στα μάτια η κόρη της Μαρινέλλας, Τζωρτζίνα Σερπιέρη

Το τελευταίο «αντίο» στην «ιέρεια» του ελληνικού πενταγράμμου

Γιώργος Κατσαρός, Τάνια Τσανακλίδου, Αντώνης Ρέμος, Λίνα Νικολακοπούλου, Άντζελα Δημητρίου, Πασχάλης, Νατάσσα Θεοδωρίδου, Κατερίνα Κούκα, Χρήστος Μάστορας, Ελεονώρα Ζουγανέλη, Γιώργος Μαργαρίτης, Χριστίνα Αλεξανιάν, Τζώρτζια Κεφαλά, Μπέττυ Μαγγίρα, Γιώργος Τσαλίκης και άλλοι καλλιτέχνες έδωσαν το παρών για να τιμήσουν την Μαρινέλλα, την «μεγάλη δασκάλα» όπως χαρακτηριστικά είπαν.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη και άλλα πολιτικά πρόσωπα έδωσαν το παρών για να αποτίσουν φόρο τιμής στην μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Γιώργος Κατσαρός

Ο Γιώργος Κιμούλης με τον Γιώργο και την Άννα Νταλάρα

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος

Η Χάρις Αλεξίου

Ο Γρηγόρης Βαλτινός

Ο Γιώργος Θεοφάνους

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου

Η Λίνα Νικολακοπούλου

Η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω στην κηδεία της Μαρινέλλας

Ο Αντώνης Ρέμος συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ στην κηδεία της Μαρινέλλας

Ο Χρήστος Μάστορας

Ο Πασχάλης

Η Λίνα Μενδώνη

Η Έλλη Κοκκίνου

Η Κατερίνα Κούκα

Η Χριστίνα Αλεξανιάν

Η Άντζελα Δημητρίου

Ο Γιώργος Τσαλίκης

Η Μπέττυ Μαγγίρα

Η βουλευτής της ΝΔ Ζωή Ράπτη

Στο λαϊκό προσκύνημα παρευρέθηκε και η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω η οποία έκανε λόγο για την αγάπη και την συμπαράσταση που έλαβε από την σπουδαία ερμηνεύτρια. «Σήμερα θρηνεί όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος και εμείς. Οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες. Θα θυμάμαι πάντα την αγάπη και την συμπαράστασή της».

«Θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα την ξεχάσει κανένας γιατί μέσα από την ψυχή που έβγαζε στο τραγούδι. Είναι αθάνατη. Θα μείνει στις καρδιές όλων των Ελλήνων», ανέφερε στο Newsbomb.gr ο στενός φίλος της Μαρινέλλας, Γιώργος Ντάβλας.

Γιώργος Μαργαρίτης: «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ»

Το παρών στην Μητρόπολη Αθηνών έδωσε και ο Γιώργος Μαργαρίτης. «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ», είπε ο γνωστός τραγουδιστής στο Newsbomb.

Τζώρτζια Κεφαλά: «Ήρθα να προσκυνήσω την μεγάλη δασκάλα»

Η τραγουδίστρια και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», Τζώρτζια Κεφαλά έδωσε το παρών στην Μητρόπολη Αθηνώνω για να αποτίσει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα.

Η Τζώρτζια Κεφαλά

«Ήρθα να προσκυνήσω την "μεγάλη δασκάλα", έναν άνθρωπο που ανήκε στον λαό, έναν άνθρωπο με ήθος και καλλιτεχνική αυστηρότητα, με αγάπη για την τέχνη της. Ήταν μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα μαζί της. Είχε μεγάλη αγάπη για τους νέους ανθρώπους. Για εμάς ήταν πραγματικός θησαυρός», ανέφερε η γνωστή καλλιτέχνης.

Τάνια Τσανακλίδου: «Από όπου πέρασε η Μαρινέλλα έφερε πολιτισμό»

«Νιώθω ήσυχη, γιατί 1,5 χρόνο τώρα είχαν την αγωνία αν υποφέρει. Αναπαύεται σήμερα. Την αποχαιρετώ με αγάπη. Την θαύμαζα απεριόριστα. Από όπου πέρασε η Μαρινέλλα έφερε πολιτισμό», ανέφερε η Τάνια Τσανακλίδου.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη

