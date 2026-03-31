Μαρινέλλα: Συγκινημένοι στο «τελευταίο αντίο» η κόρη και τα εγγόνια της - Εικόνες
Σήμερα το τελευταίο αντίο στην μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού
Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, η Ελλάδα θα πει το «τελευταίο αντίο» στην σπουδαία Μαρινέλλα.
Πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών για να τιμήσει την σπουδαία ερμηνεύτρια. Η σορός της θα παραμείνει για λαϊκό προσκύνημα μέχρι τη 1:00 μ.μ.
Συγκινημένη η κόρη και τα εγγόνια της
Από νωρίς κατέφτασαν στην Μητρόπολη η κόρη της Μαρινέλλας, Τζωρτζίνα Σερπιέρη και τα δύο παιδιά της.
Γιώργος Ντάβλας στο Newsbomb: «Η Μαρινέλλα είναι αθάνατη, θα μείνει στην ιστορία»
«Θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα την ξεχάσει κανένας γιατί μέσα από την ψυχή που έβγαζε στο τραγούδι. Είναι αθάνατη. Θα μείνει στις καρδιές όλων των Ελλήνων», ανέφερε στο Newsbomb.gr ο στενός φίλος της Μαρινέλλας, Γιώργος Ντάβλας.
Γιώργος Μαργαρίτης: «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ»
Το παρών στην Μητρόπολη Αθηνών έδωσε και ο Γιώργος Μαργαρίτης. «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ», είπε ο γνωστός τραγουδιστής στο Newsbomb.