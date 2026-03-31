Συγκίνησε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα: «Θα την θυμάμαι πάντα για την αγάπη της»

Ανθή Κουρεντζή

Η Βάσω Καζαντζίδη στην κηδεία της Μαρινέλλας / Newsbomb

Συγκινημένη έφτασε στο λαϊκό προσκύνημα για την Μαρινέλλα η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω.

«Σήμερα θρηνεί όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος και εμείς. Οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες. Θα θυμάμαι πάντα την αγάπη και την συμπαράστασή της», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βάσω Καζαντζίδη.

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα - «Ήρθαμε να αποχαιρετήσουμε την μεγάλη δασκάλα»

Τάνια Τσανακλίδου, Ελεονώρα Ζουγανέλη, Γιώργος Μαργαρίτης, Τζώρτζια Κεφαλά και άλλοι καλλιτέχνες έδωσαν το παρών για να τιμήσουν την Μαρινέλλα, την «μεγάλη δασκάλα» όπως χαρακτηριστικά είπαν.

«Θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα την ξεχάσει κανένας γιατί μέσα από την ψυχή που έβγαζε στο τραγούδι. Είναι αθάνατη. Θα μείνει στις καρδιές όλων των Ελλήνων», ανέφερε στο Newsbomb.gr ο στενός φίλος της Μαρινέλλας, Γιώργος Ντάβλας.

Γιώργος Μαργαρίτης: «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ»

Το παρών στην Μητρόπολη Αθηνών έδωσε και ο Γιώργος Μαργαρίτης. «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ», είπε ο γνωστός τραγουδιστής στο Newsbomb.

Τζώρτζια Κεφαλά: «Ήρθα να προσκυνήσω την μεγάλη δασκάλα»

Η τραγουδίστρια και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», Τζώρτζια Κεφαλά έδωσε το παρών στην Μητρόπολη Αθηνώνω για να αποτίσει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα.

«Ήρθα να προσκυνήσω την "μεγάλη δασκάλα", έναν άνθρωπο που ανήκε στον λαό, έναν άνθρωπο με ήθος και καλλιτεχνική αυστηρότητα, με αγάπη για την τέχνη της. Ήταν μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα μαζί της. Είχε μεγάλη αγάπη για τους νέους ανθρώπους. Για εμάς ήταν πραγματικός θησαυρός», ανέφερε η γνωστή καλλιτέχνης.

Τάνια Τσανακλίδου: «Από όπου πέρασε η Μαρινέλλα έφερε πολιτισμό»

«Νιώθω ήσυχη, γιατί 1,5 χρόνο τώρα είχαν την αγωνία αν υποφέρει. Αναπαύεται σήμερα. Την αποχαιρετώ με αγάπη. Την θαύμαζα απεριόριστα. Από όπου πέρασε η Μαρινέλλα έφερε πολιτισμό», ανέφερε η Τάνια Τσανακλίδου.

Novibet
