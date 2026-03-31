Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο λαϊκό προσκύνημα

Snapshot Η σορός της Μαρινέλλας εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών έως τις 13:00 της 31ης Μαρτίου.

Πολλοί καλλιτέχνες, όπως η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελεονώρα Ζουγανέλη και ο Γιώργος Μαργαρίτης, παρευρέθηκαν για να της αποτίσουν φόρο τιμής.

Η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω, τόνισε την αγάπη και τη συμπαράσταση που δέχτηκε από τη Μαρινέλλα.

Οι καλλιτέχνες χαρακτήρισαν τη Μαρινέλλα «μεγάλη δασκάλα» και αναγνώρισαν την πολιτισμική της προσφορά και την αθάνατη παρουσία της στην ελληνική μουσική.

Η Τζώρτζια Κεφαλά και ο Γιώργος Μαργαρίτης υπογράμμισαν τη σημασία της και το διαχρονικό της αποτύπωμα στην τέχνη και τον πολιτισμό. Snapshot powered by AI

Πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί της Τρίτης (31/3) στην Μητρόπολη Αθηνών για να αποτίσει φόρο τιμής στην Μαρινέλλα.

Η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα είναι σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι της 13:00 στο παρεκκλήσι του ιερού ναού Αγίου Ελευθερίου εντός της Μητρόπολης Αθηνών.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την «μεγάλη δασκάλα»

Τάνια Τσανακλίδου, Ελεονώρα Ζουγανέλη, Γιώργος Μαργαρίτης, Τζώρτζια Κεφαλά και άλλοι καλλιτέχνες έδωσαν το παρών για να τιμήσουν την Μαρινέλλα, την «μεγάλη δασκάλα» όπως χαρακτηριστικά είπαν.

Στο λαϊκό προσκύνημα παρευρέθηκε και η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω η οποία έκανε λόγο για την αγάπη και την συμπαράσταση που έλαβε από την σπουδαία ερμηνεύτρια. «Σήμερα θρηνεί όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος και εμείς. Οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες. Θα θυμάμαι πάντα την αγάπη και την συμπαράστασή της».

«Θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα την ξεχάσει κανένας γιατί μέσα από την ψυχή που έβγαζε στο τραγούδι. Είναι αθάνατη. Θα μείνει στις καρδιές όλων των Ελλήνων», ανέφερε στο Newsbomb.gr ο στενός φίλος της Μαρινέλλας, Γιώργος Ντάβλας.

Γιώργος Μαργαρίτης: «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ»

Το παρών στην Μητρόπολη Αθηνών έδωσε και ο Γιώργος Μαργαρίτης. «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ», είπε ο γνωστός τραγουδιστής στο Newsbomb.

Τζώρτζια Κεφαλά: «Ήρθα να προσκυνήσω την μεγάλη δασκάλα»

Η τραγουδίστρια και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», Τζώρτζια Κεφαλά έδωσε το παρών στην Μητρόπολη Αθηνώνω για να αποτίσει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα.

«Ήρθα να προσκυνήσω την "μεγάλη δασκάλα", έναν άνθρωπο που ανήκε στον λαό, έναν άνθρωπο με ήθος και καλλιτεχνική αυστηρότητα, με αγάπη για την τέχνη της. Ήταν μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα μαζί της. Είχε μεγάλη αγάπη για τους νέους ανθρώπους. Για εμάς ήταν πραγματικός θησαυρός», ανέφερε η γνωστή καλλιτέχνης.

Τάνια Τσανακλίδου: «Από όπου πέρασε η Μαρινέλλα έφερε πολιτισμό»

«Νιώθω ήσυχη, γιατί 1,5 χρόνο τώρα είχαν την αγωνία αν υποφέρει. Αναπαύεται σήμερα. Την αποχαιρετώ με αγάπη. Την θαύμαζα απεριόριστα. Από όπου πέρασε η Μαρινέλλα έφερε πολιτισμό», ανέφερε η Τάνια Τσανακλίδου.

