Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο λαϊκό προσκύνημα

Πλήθος κόσμου και καλλιτεχνών συρρέει από το πρωί της Τρίτης (31/3) για να αποτίσει φόρο τιμής στην σπουδαία ερμηνεύτρια

Σωτήρης Σκουλούδης

  • Η σορός της Μαρινέλλας εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών έως τις 13:00 της 31ης Μαρτίου.
  • Πολλοί καλλιτέχνες, όπως η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελεονώρα Ζουγανέλη και ο Γιώργος Μαργαρίτης, παρευρέθηκαν για να της αποτίσουν φόρο τιμής.
  • Η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω, τόνισε την αγάπη και τη συμπαράσταση που δέχτηκε από τη Μαρινέλλα.
  • Οι καλλιτέχνες χαρακτήρισαν τη Μαρινέλλα «μεγάλη δασκάλα» και αναγνώρισαν την πολιτισμική της προσφορά και την αθάνατη παρουσία της στην ελληνική μουσική.
  • Η Τζώρτζια Κεφαλά και ο Γιώργος Μαργαρίτης υπογράμμισαν τη σημασία της και το διαχρονικό της αποτύπωμα στην τέχνη και τον πολιτισμό.
Πλήθος κόσμου συρρέει από το πρωί της Τρίτης (31/3) στην Μητρόπολη Αθηνών για να αποτίσει φόρο τιμής στην Μαρινέλλα.

Η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα είναι σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι της 13:00 στο παρεκκλήσι του ιερού ναού Αγίου Ελευθερίου εντός της Μητρόπολης Αθηνών.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την «μεγάλη δασκάλα»

Τάνια Τσανακλίδου, Ελεονώρα Ζουγανέλη, Γιώργος Μαργαρίτης, Τζώρτζια Κεφαλά και άλλοι καλλιτέχνες έδωσαν το παρών για να τιμήσουν την Μαρινέλλα, την «μεγάλη δασκάλα» όπως χαρακτηριστικά είπαν.

Στο λαϊκό προσκύνημα παρευρέθηκε και η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω η οποία έκανε λόγο για την αγάπη και την συμπαράσταση που έλαβε από την σπουδαία ερμηνεύτρια. «Σήμερα θρηνεί όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος και εμείς. Οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες. Θα θυμάμαι πάντα την αγάπη και την συμπαράστασή της».

«Θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα την ξεχάσει κανένας γιατί μέσα από την ψυχή που έβγαζε στο τραγούδι. Είναι αθάνατη. Θα μείνει στις καρδιές όλων των Ελλήνων», ανέφερε στο Newsbomb.gr ο στενός φίλος της Μαρινέλλας, Γιώργος Ντάβλας.

Γιώργος Μαργαρίτης: «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ»

Το παρών στην Μητρόπολη Αθηνών έδωσε και ο Γιώργος Μαργαρίτης. «Η Μαρινέλλα δεν έφυγε, είναι εδώ», είπε ο γνωστός τραγουδιστής στο Newsbomb.

Τζώρτζια Κεφαλά: «Ήρθα να προσκυνήσω την μεγάλη δασκάλα»

Η τραγουδίστρια και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», Τζώρτζια Κεφαλά έδωσε το παρών στην Μητρόπολη Αθηνώνω για να αποτίσει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα.

«Ήρθα να προσκυνήσω την "μεγάλη δασκάλα", έναν άνθρωπο που ανήκε στον λαό, έναν άνθρωπο με ήθος και καλλιτεχνική αυστηρότητα, με αγάπη για την τέχνη της. Ήταν μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα μαζί της. Είχε μεγάλη αγάπη για τους νέους ανθρώπους. Για εμάς ήταν πραγματικός θησαυρός», ανέφερε η γνωστή καλλιτέχνης.

Τάνια Τσανακλίδου: «Από όπου πέρασε η Μαρινέλλα έφερε πολιτισμό»

«Νιώθω ήσυχη, γιατί 1,5 χρόνο τώρα είχαν την αγωνία αν υποφέρει. Αναπαύεται σήμερα. Την αποχαιρετώ με αγάπη. Την θαύμαζα απεριόριστα. Από όπου πέρασε η Μαρινέλλα έφερε πολιτισμό», ανέφερε η Τάνια Τσανακλίδου.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη / Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης

11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από τα $4 το γαλόνι οι τιμές βενζίνης στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά το 2022 – Στα ύψη και το diesel

11:55LIFESTYLE

Συγκίνησε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα: «Θα την θυμάμαι πάντα για την αγάπη της»

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Artemis: H NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη 50 και πλέον χρόνια μετά - Το στοίχημα και οι προκλήσεις

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: «Μία από τις πιο δυνατές πένες της δημοσιογραφίας»

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο λαϊκό προσκύνημα - «Από όπου πέρασε έφερε πολιτισμό»

11:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Daredevil: Born Again 2»: Πιο σκοτεινό, ώριμο και «ζωντανό» από ποτέ

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πέτη Πέρκα νέα πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς

11:32ΕΥ ΖΗΝ

Πώς το kimchi απομακρύνει τα μικροπλαστικά από τον οργανισμό – Τι έδειξε έρευνα

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Προβλήματα συντήρησης για ένα στα τρία σχολεία – Έλεγχοι για ανακαινίσεις

11:23WHAT THE FACT

Η κβαντική φυσική μπορεί να προσδιορίσει πού βρίσκεται κάποιος

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το ίντερνετ κάνει «πάρτι» με τη ληστεία των KitKat: Το άγριο τρολάρισμα από γνωστές εταιρείες και η χιουμοριστική απάντηση της Nestle

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο «βλέπουν» οι Αρχές για την 59χρονη - Έλειπαν τσάντα και ρολόι, αναζητούν απαντήσεις στο κινητό της

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

11:07ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Παράνοια και σύγχυση» - Ρήγμα και ασυνεννοησία στην ηγεσία του Ιράν

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η τραγική ιστορία πίσω από την αυτοκτονία 93χρονου - Βρέθηκε νεκρός σε δεξαμενή

11:00ΕΘΝΙΚΑ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 11

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου - συγγενής: «Μου έλεγε η θεία μου ότι την χτυπούσε, είμαι 100% σίγουρος ότι τις σκότωσε» - Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Kia EV1 φέρνει προσιτή ηλεκτροκίνηση στην πόλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Συγκινημένοι στο τελευταίο αντίο η κόρη και τα εγγόνια της - Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το ίντερνετ κάνει «πάρτι» με τη ληστεία των KitKat: Το άγριο τρολάρισμα από γνωστές εταιρείες και η χιουμοριστική απάντηση της Nestle

11:00ΕΘΝΙΚΑ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 11

07:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο λαϊκό προσκύνημα - «Από όπου πέρασε έφερε πολιτισμό»

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερα Apache πέταξαν πάνω από την πισίνα του Kid Rock: Σάλος στις ΗΠΑ για τα βίντεο - πρόκληση

10:16LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι σε παραλία της Χαβάης

11:07ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Παράνοια και σύγχυση» - Ρήγμα και ασυνεννοησία στην ηγεσία του Ιράν

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζωντανοί νεκροί»: Οι φρικτές ιστορίες των Ελλήνων αιχμαλώτων μετά την μικρασιατική καταστροφή - Άγνωστο πόσοι στρατιώτες δεν επαναπατρίστηκαν

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο «βλέπουν» οι Αρχές για την 59χρονη - Έλειπαν τσάντα και ρολόι, αναζητούν απαντήσεις στο κινητό της

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν επιτέθηκε σε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ στο Ντουμπάι, εκρήξεις σε Τεχεράνη και Ιερουσαλήμ - Ο Χέγκσεθ προσπάθησε να επενδύσει στην αμυντική βιομηχανία πριν τον πόλεμο, γράφουν οι FT

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρουσάκης: Απρίλιος με ασυνήθιστο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει την Αττική

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η τραγική ιστορία πίσω από την αυτοκτονία 93χρονου - Βρέθηκε νεκρός σε δεξαμενή

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου - συγγενής: «Μου έλεγε η θεία μου ότι την χτυπούσε, είμαι 100% σίγουρος ότι τις σκότωσε» - Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ